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NOS confronteert Erik ten Hag: 'Gaat Weghorst naar FC Twente?'

18 juni 2026, 17:48
Erik ten Hag
Foto: © NOS
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

FC Twente hoopt nog altijd op de komst van Wout Weghorst. Technisch directeur Erik ten Hag heeft donderdagavond bij de NOS bevestigd dat de Tukkers zeer geïnteresseerd zijn in de spits van Ajax. De directeur is lyrisch over de spits van het Nederlands elftal.

Ten Hag schoof donderdagavond aan in WK Avond van de NOS. Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg hem naar de hardnekkige geruchten rond Weghorst, die al maanden wordt gelinkt aan een terugkeer naar Twente. De spits is transfervrij en gaat deze zomer vertrekken bij Ajax.

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"Of ik hem er graag bij wil hebben? Bij Twente zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd in Wout Weghorst. Ja, natuurlijk", antwoordde Ten Hag stellig. "Wie wil een spits als Weghorst er nou niet bij hebben? Het is een jongen uit de streek. Hij heeft Twentse roots en wij zijn ontzettend trots op wat hij allemaal heeft gepresteerd. Hij heeft een fantastische carrière opgebouwd op basis van intelligentie en mentaliteit. Bij vrijwel iedere club waar hij heeft gespeeld, heeft hij veel doelpunten gemaakt."

Ten Hag hoopt dat Weghorst die doelpunten komend seizoen in Enschede gaat maken. "We hebben regelmatig contact. Ik ken Wout en de familie Weghorst al heel lang, nog uit de tijd dat hij als klein jochie bij NEO speelde. Op dit moment ligt zijn focus volledig op het WK. Wat Wout betreft moeten we daarom nog even geduld hebben."

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Erik ten Hag heeft geen. Een wedstrijd gezien. Van ajax denk ik met Weghorst in de basis

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.682 Reacties
1.102 Dagen lid
17.601 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Erik ten Hag heeft geen. Een wedstrijd gezien. Van ajax denk ik met Weghorst in de basis

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Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (2 feb. 1970)

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