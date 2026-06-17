Sparta Rotterdam heeft zich bij FC Twente gemeld voor , zo meldt Voetbal International. De 31-jarige linksback heeft echter meer opties: het Portugese FC Arouca, waar hij afgelopen tweede seizoenshelft op huurbasis speelde, zou Kuipers dolgraag definitief willen inlijven.

Twente nam Kuipers twee jaar geleden voor zo'n negen ton over van Go Ahead Eagles. In de Grolsch Veste moest de linksback afgelopen seizoen door de stormachtige ontwikkeling van Mats Rots echter genoegen nemen met een bijrol. In de winterstop bood Arouca dan ook uitkomst. Daar greep Kuipers wél direct een vaste basisplaats, waardoor een langer verblijf lonkt.

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Arouca, dat afgelopen seizoen op de achtste plaats eindigde, heeft Kuipers volgens VI een 'goede aanbieding' gedaan om definitief de overstap te maken. Van een deal met FC Twente is echter nog geen sprake. De Tukkers zouden 'enkele tonnen' verlangen, terwijl Arouca zou inzetten op een 'andere constructie'.

Bovendien zou Sparta zich dus óók graag met Kuipers willen versterken. De nieuwe hoofdtrainer Rogier Meijer kent de linksback nog het seizoen 2019/20, toen hij als assistent-trainer bij NEC te maken had met Kuipers. Er zou inmiddels een officieel bod op Kuipers zijn uitgebracht door de Rotterdammers, waardoor er nu met de speler zelf onderhandeld zou mogen worden.

Overigens zou Kuipers ook 'gewoon' bij Twente kunnen blijven. Rots is immers inmiddels voor een recordbedrag van de hand gedaan. Met Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) heeft Twente daarna wel een nieuwe linksback aangetrokken, maar: "Daar zou Kuipers de strijd wel mee aan durven gaan", aldus VI.