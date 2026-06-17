FC Twente naar Servië óf Hongarije voor tweede voorronde Europa League

FC Twente neemt het in de tweede voorronde van de Europa League tegen de winnaar van het tweeluik tussen Ferencváros en Vojvodina.

Ferencváros (Hongarije) en Vojvodina (Servië) nemen het op 9 juli en 16 juli tegen elkaar op om te bepalen welke ploeg het mag opnemen tegen FC Twente.

FC Twente kende een sterk seizoen en speelde tot aan de laatste speelronde mee om de derde plek. Uiteindelijk moesten de Tukkers genoegen nemen met de vierde plek, waardoor de ploeg uit Enschede zich plaatste voor de tweede voorrondes van de Europa League.

Woensdagmiddag is bekend geworden dat óf Ferencváros óf Vojvodina de tegenstander wordt van Twente. De eerste wedstrijd van het tweeluik wordt gespeeld op 23 juli, de return op 30 juli.

FC Twente ontloopt daarmee een duel tegen tegenstanders als Anderlecht, FC Midtjylland of Viktoria Plzen.

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Vojvodina was afgelopen jaren vaker een tegenstander van een Nederlandse ploeg in kwalificatiewedstrijden voor Europese toernooien. Onder Francesco Farioli trof Ajax de Serviërs in de tweede kwalificatieronde van de Europa League in seizoen 2024/25. De Amsterdammers wonnen dat tweeluik met 1-4.

In seizoen 2016/17 speelde AZ in de play-offs om Europa League tegen Vojvodina. De Alkmaarders wonnen destijds - over twee wedstrijden - met 0-3. Vojvodina is tevens de eerste club van Ajax-legende Dusan Tadic.

Ook Ferencváros speelde regelmatig tegen Nederlandse clubs. De laatste keer was tegen Go Ahead Eagles in 2015/16. De Deventeraren hadden zich destijds voor de eerste voorronde van de Europa League geplaatst op basis van de Fair Play-ranglijst.

Conference League als vangnet

Zelfs bij uitschakeling in de Europa League is het Europese avontuur niet direct voorbij voor FC Twente. De UEFA heeft namelijk verschillende vangnetconstructies ingebouwd.

Uitschakeling in de tweede voorronde Europa League → instroom in de derde voorronde van de Conference League.

Uitschakeling in de derde voorronde Europa League → instroom in de play-offs van de Conference League.

Uitschakeling in de play-offs van de Europa League → directe plaatsing voor de competitiefase van de Conference League.

FC Twente heeft daardoor de garantie dat het ook na een eventuele Europese tegenvaller uitzicht houdt op een plek in een hoofdtoernooi.