Ajax lijkt niet te hoeven rekenen op een langer verblijf van . De verdediger, wiens contract deze zomer afloopt, wordt tijdens zijn WK-wedstrijden voor Japan onder meer gevolgd door clubs uit de Engelse Premier League, zo meldt Mike McGrath van The Telegraph op X.

In december 2025 tekende Tomiyasu een contract tot het einde van het seizoen bij Ajax. De veelzijdige verdediger - hij kan op beide backposities én centraal achterin uit de voeten - was transfervrij nadat Arsenal zijn doorlopende verbintenis een halfjaar eerder vanwege een slepende knieblessure had ontbonden. Nadat hij in zijn vaderland zijn revalidatie had voortgezet, raakte Tomiyasu in Amsterdam weer wedstrijdfit. Uiteindelijk zou hij tot negen optredens namens Ajax komen.

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Dat bleek ook voldoende voor een plek in de Japanse WK-selectie. In de openingswedstrijd tegen Nederland (2-2) kwam Tomiyasu een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen. Afgelopen zondag had hij in de tweede poulewedstrijd, tegen Tunesië (0-4 winst) een basisplaats. Na 78 minuten spelen werd Tomiyasu gewisseld.

Hoewel bij zijn komst geluiden klonken dat Tomiyasu na zijn initiële verbintenis mogelijk zou worden omgezet naar een 'langdurig contract', leek de verdediger zelf eind mei duidelijk te maken dat zijn toekomst elders ligt. In een uitgebreide post op Instagram dankte Tomiyasu onder meer zijn ploeggenoten, de technische staf én de supporters van Ajax. "Het was geweldig om met jullie te werken", schreef de Japanner onder meer.

McGrath schrijft in de nacht van maandag op dinsdag dat het 'onwaarschijnlijk' is dat Tomiyasu ingaat op de mogelijkheid om ook komend seizoen voor Ajax te spelen. "Clubs uit de Premier League en andere Europese clubs bekijken hem op het WK, waar hij in beide wedstrijden van Japan heeft meegedaan", aldus de journalist.