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Gakpo stapt niet uit Oranje-spelersbus: ‘Daar is een hele goede reden voor’

23 juni 2026, 18:49
Jeroen Stekelenburg
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een opmerkelijk beeld dinsdag bij de training van het Nederlands elftal in Kansas City. Cody Gakpo stapte als enige Oranje-international niet uit de spelersbus, zo meldt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.

Oranje trainde dinsdag achter gesloten deuren in Kansas City. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman speelt vrijdagnacht tegen Tunesië zijn derde en laatst groepswedstrijd op het WK.

De NOS filmde de aankomst van de spelersbus van Oranje bij het trainingscomplex en daarbij viel op dat Gakpo als enige international niet uit de spelersbus stapte. De linksbuiten van Liverpool nam wel deel aan de training, maar arriveerde iets later in een aparte auto.

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Volgens Stekelenburg had Gakpo daarvoor toestemming gekregen van de KNVB. “We dachten: misschien komt hij wel later uit de bus. Dat was niet zo. Hij kwam wel later. Gakpo is later met een auto naar de training gebracht.”

“Hij trainde wel gewoon mee. Hij was ook niet te laat. Er is een hele goede reden die wij voor een keer niet hoeven te weten. Er was een goede reden waarom Gakpo later is aangesloten”, aldus de Oarnje-watcher van de NOS.

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Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

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