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Oud-international mist 'zichzelf' in Oranje: 'Spanje heeft dat wél'

23 juni 2026, 17:12
Nederland tegen Zweden
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Eljero Elia vindt dat het Nederlands elftal een speler mist zoals hij zelf was gedurende zijn loopbaan, zo maakt de oud-profvoetballer duidelijk in The Skybox. De dertigvoudig international stelt dat Crysencio Summerville redelijk in die richting gaat, maar dat met name Spanje vergelijkbare types heeft.

Elia is van mening dat het Nederlands elftal een duidelijk type mist: iemand zoals hij zelf was. “Bam spelen, actie maken en voorbij en dat vind ik jammer”, legt de voormalig speler van Feyenoord en FC Twente uit. De oud-prof geeft toe dat Summerville die kwaliteiten wel een beetje heeft, maar niet zo veel als bijvoorbeeld bij Spanje, waar hij Lamine Yamal en Nico Williams als voorbeelden noemt. “Dat hoort gewoon bij het Nederlands voetbal, dus waarom gaan we dat soort jongens niet weer creëren?”

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In de eerste WK-wedstrijd van Oranje, tegen Japan (2-2), herkende Elia Ronald Koeman totaal niet. Met name het wisselbeleid viel de buitenspeler op. “Ik vond het bange wissels, ik herken hem bijna niet zo. Ik had ze tegen Zweden behoudend verwacht, maar ze speelden best wel vrij. Vanaf de zijkanten maakte Cody (Gakpo, red.), veel acties. Malen stond veel aan de binnenkant en daardoor zag je de oude Dumfries weer.”

Elia geeft aan dat hij Koeman vooral kent als een trainer die zijn spelers acties laat maken, waar hij ook na balverlies mee door moest blijven gaan. “Ik moest gewoon vrij zijn en plezier hebben. Dit heeft hij ook 100% gezegd tegen Gakpo en Summerville en dat zag je terug”, besluit hij.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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