haalt niet vaak genoeg het niveau dat hij aan kan tikken, zo stelt René van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. De middenvelder kreeg na het duel van Oranje met Japan (2-2) veel kritiek, waar hij na de zege op Zweden (5-1) fel op reageerde.

Na afloop van de eerste wedstrijd van Oranje op het WK klonk er in Nederland veel kritiek op het spel van De Jong. Daar had de middenvelder zelf geen boodschap aan, zo maakte hij duidelijk na de wedstrijd tegen Zweden. “Ik heb het gevoel dat heel veel mensen eigenlijk niks van voetbal snappen. Die kijken wel, maar die zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten”, zo klonk het.

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Van der Gijp is van mening dat de kritiek op De Jong wel terecht is. “Ik zie hem soms wedstrijden spelen bij Barcelona, zo weergaloos…”, begint de oud-voetballer in zijn podcast. “Zo heb ik nog nooit een middenvelder zien spelen.” Van der Gijp ziet wel een grote ‘maar’ bij het spel van De Jong. “Andrés Iniesta en Xavi haalden dat niveau met grote frequentie. Dat heeft Frenkie niet”, stelt hij. “Die speelt misschien twee van de tien keer wedstrijden op het niveau van de buitencategorie. En daarna zie je dat weer weken niet.”

Rob Jansen heeft wel begrip voor de woorden van De Jong en stelt dat er in Nederland meer waardering mag zijn voor sporters. “Als iemand doorbreekt in een sport is hij heilig, dan is hij waanzinnig. Maar als hij naar beneden gaat, gaat hij alleen”, aldus de zaakwaarnemer. “Die nationale trots voor onze sporters hebben wij wat minder dan in het buitenland. Daar is die verering groter.” Daar is Van der Gijp het mee eens. “Natuurlijk is in Italië en Spanje de verering groter, maar als ze daar vlak voor tijd de 2-2 tegen Japan weggeven, is de kritiek net zo groot als bij ons hoor.”