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Johan Derksen komt met heel ander geluid over Brian Brobbey

23 juni 2026, 10:23
Brian Brobbey
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Johan Derksen is geen groot fan van Brian Brobbey, zo maakt hij duidelijk bij Vandaag Inside. De oud-voetballer beaamt dat de spits het goed heeft gedaan voor Oranje tegen Zweden (5-1), maar denkt ook dat Brobbey Nederland op lange termijn niet verder gaat brengen.

Brobbey stond zaterdag verrassend in de basis bij Oranje in het tweede groepsduel op het WK. De bonkige spits betaalde het vertrouwen van Ronald Koeman direct uit. Al na vijf minuten maakte hij zijn eerste van de wedstrijd, waarna hij ruim tien minuten later opnieuw trefzeker was. Na de wedstrijd kon Brobbey van alle kanten rekenen op complimenten.

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Derksen is het niet helemaal eens met alle lof. “We slaan een beetje door, natuurlijk worden we geen wereldkampioen”, aldus De Snor, die niet mee wil in de waan van de dag. “Maar kijk… Brobbey heeft het hartstikke goed gedaan. Dat is een hele actieve rommelaar die een goed seizoen heeft gehad in Engeland en er nu ook weer goed bij zat. Maar het is niet zo dat het de gedroomde wereldspits is voor Oranje.” Henk de Jong geeft aan dat Nederland die niet heeft, wat Derksen beaamt.

René van der Gijp is van mening dat Brobbey wel de beste optie is in de punt van de aanval. “Laat ik het zo stellen: een fitte Brobbey… Ga er maar negentig minuten tegenaan staan. Dan heb je een ontzettend vervelende avond, wie je ook bent”, aldus de voormalig buitenspeler. “Ga nu tegen Memphis Depay staan die niet fit is: prettiger”, aldus Van der Gijp. “Dan heb je een makkie die avond”, gaat Derksen met hem mee.

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Dave80
61 Reacties
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Dave80
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Derksen moet op pensioen gaan, is te oud aan het worden. Typsiche oude man, klaagt overal over.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
61 Reacties
714 Dagen lid
545 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Derksen moet op pensioen gaan, is te oud aan het worden. Typsiche oude man, klaagt overal over.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7
2025/2026
Ajax
0
0

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Groep F
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4
4
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