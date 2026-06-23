Johan Derksen is geen groot fan van , zo maakt hij duidelijk bij Vandaag Inside. De oud-voetballer beaamt dat de spits het goed heeft gedaan voor Oranje tegen Zweden (5-1), maar denkt ook dat Brobbey Nederland op lange termijn niet verder gaat brengen.

Brobbey stond zaterdag verrassend in de basis bij Oranje in het tweede groepsduel op het WK. De bonkige spits betaalde het vertrouwen van Ronald Koeman direct uit. Al na vijf minuten maakte hij zijn eerste van de wedstrijd, waarna hij ruim tien minuten later opnieuw trefzeker was. Na de wedstrijd kon Brobbey van alle kanten rekenen op complimenten.

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Derksen is het niet helemaal eens met alle lof. “We slaan een beetje door, natuurlijk worden we geen wereldkampioen”, aldus De Snor, die niet mee wil in de waan van de dag. “Maar kijk… Brobbey heeft het hartstikke goed gedaan. Dat is een hele actieve rommelaar die een goed seizoen heeft gehad in Engeland en er nu ook weer goed bij zat. Maar het is niet zo dat het de gedroomde wereldspits is voor Oranje.” Henk de Jong geeft aan dat Nederland die niet heeft, wat Derksen beaamt.

René van der Gijp is van mening dat Brobbey wel de beste optie is in de punt van de aanval. “Laat ik het zo stellen: een fitte Brobbey… Ga er maar negentig minuten tegenaan staan. Dan heb je een ontzettend vervelende avond, wie je ook bent”, aldus de voormalig buitenspeler. “Ga nu tegen Memphis Depay staan die niet fit is: prettiger”, aldus Van der Gijp. “Dan heb je een makkie die avond”, gaat Derksen met hem mee.