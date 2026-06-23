Vandaag Inside-analist die volgens Frenkie de Jong geen verstand van voetbal heeft slaat terug

haalde na Nederland – Zweden uit naar analisten die vinden dat hij aanvallend meer moet brengen. Een van die analisten, Vandaag Inside-gezicht Johan Derksen, blijft echter bij zijn mening. “Dan hebben wij er weer geen verstand van…”

De Jong zei wel te willen aanvallen, maar benadrukte dat het niet altijd mogelijk is. “Het hangt van de wedstrijd af. Ik kan die bal wel diep schieten, maar als die iedere keer bij de keeper terechtkomt, heeft dat ook geen zin. Dat hangt af van de wedstrijd, van het moment, van hoe iemand loopt of juist niet loopt. Er komen zoveel dingen bij kijken.”

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De middenvelder van FC Barcelona leek zich te ergeren aan analisten die zijn aanvallende bijdrages bekritiseren. Derksen is er daar één van en komt nu met een reactie. “Dat geneuzel over de media, allemaal lopen ze te klagen. Het zijn allemaal zelfbenoemde zonnekoninkjes die zichzelf zo groot vinden dat iedere kritiek onterecht is en dan hebben we er geen verstand van”, zegt de analist bij Vandaag Inside.

René van der Gijp spreekt daarna presentator Wilfred Genee aan. ''Jij en ik zijn fan van Frenkie de Jong”, zegt hij. “We hebben vaak tegen elkaar gezegd: zoals hij zaterdag speelde, dat is niet normaal. Maar is dat dan de norm? Want die tikt hij niet altijd aan. Dat deden Iniesta en Xavi in principe wél gewoon drie keer per week. Een ontzettend hoog niveau aantikken.''

Derksen: 'De Jong fantastische voetballer'

''Maar misschien kan het de norm ook wel niet zijn. Misschien is hij wel niet altijd fit en werkt zijn lichaam niet mee. Ik weet het niet”, vervolgt Van der Gijp, waarop Derksen antwoordt: “Ik zal niet ontkennen dat het een fantastische voetballer is. Als hij aan de bal is, kom je er niet aan. Maar hij moet 20 tot 30 meter naar voren spelen, op een veilig plekje.”

“We hebben hem wedstrijden zien spelen dat hij dat deed”, weet Van der Gijp. “Dat hij ook in de zestien kwam. Dan zeiden wij: heb je Frenkie de Jong gezien tegen – ik noem maar wat – Atlético Madrid? Dat we zeiden: dit is niet normaal.” Derksen zegt het idee te hebben dat De Jong meer kan brengen dan hij nu doet. “Hij kan goed voetballen. Maar als hij die acties op de middenstip nou eens in het strafschopgebied van de tegenstander maakt”, blijft hij bij zijn eerdere visie.