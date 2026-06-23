Denzel Dumfries reageert op incident met Wout Weghorst op de training

is op zijn persconferentie maandagavond ingegaan op de fitheid van de spelers van het Nederlands elftal. De afgelopen dagen hadden meerdere spelers last van pijntjes, maar het lijkt inmiddels weer de goede kant op te gaan.

De afgelopen dagen hadden verschillende spelers van Oranje last van pijntjes. Zo moest Frenkie de Jong zondag eerder stoppen met trainen met last aan zijn knie, moest Crysencio Summerville in de slotfase van de wedstrijd tegen Zweden (5-1) behandeld worden en was Quinten Timber door een hersenschudding helemaal niet inzetbaar in dat duel. Op zijn persconferentie krijgt Dumfries van Jeroen Stekelenburg van de NOS de vraag of hij een update kan geven over de fitheid van zijn ploeggenoten.

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“Volgens mij is iedereen fit, het ziet er allemaal goed uit”, antwoordt de rechtsback. “JP (Jan Paul van Hecke, red.) zijn blauwe oog is volgens mij weg. Summerville had een soort lijm bij zijn wenkbrauw. Timber gaat goed, volgens mij. Is fris, heeft meegetraind en zit er goed in. Volgens mij ziet het er dus allemaal goed uit.” Pascal Kamperman van ESPN vraagt zich vervolgens af of Dumfries tegenwoordig ‘dokter’ is, waar de verdediger om moet lachen.

Het moment waarbij Wout Weghorst een stevige tackle maakte op Lutsharel Geertruida, die daar flink last van leek te hebben, is volgens Dumfries ook wat te breed uitgemeten. “Ik heb vandaag weer een goede training gezien. Ik zei voor de grap dat ik blij was dat de media er niet altijd bij waren op mijn training, dan had je een aardige compilatie gehad”, aldus de verdediger. “Wout is een jongen die er altijd vol voor gaat en dat is zo belangrijk voor de groep. Dit soort momenten horen erbij. Ik vond het een heel normale trainingssituatie. Er was voor de rest ook niet veel aan de hand.”