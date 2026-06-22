'Speler van Nederland zwaar bedroefd na gesprek met Koeman'

oogde teleurgesteld na een uitgebreid gesprek met bondscoach Ronald Koeman op de training van zondag. Mogelijk heeft Malen te horen gekregen dat hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt, zo speculeert journalist Noa Vahle in Vandaag Inside.

Malen begon als spits van Nederland aan het WK in de wedstrijd tegen Japan (2-2). Hij wist niet te scoren en werd zaterdag tegen Zweden (5-1 zege) opgesteld als rechtsbuiten. Voorlopig lijken we Malen niet in de spitspositie te hoeven verwachten. Koeman voerde zondag een uitgebreid gesprek met Malen op de training en sprak ook met verdediger Jan Paul van Hecke.

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"Ze zijn inmiddels weer in Kansas City, waar ze al een week of twee zitten”, zegt Vahle maandagavond bij Vandaag Inside. “Vanavond was natuurlijk weer de training en mochten we weer een bruisend kwartiertje kijken. We zagen dat Quinten Timber gelukkig goed is hersteld van zijn lichte hersenschudding. We zagen ook dat Virgil van Dijk en Brian Brobbey die wat last hadden van pijntjes, er eveneens goed bij liepen."

"En natuurlijk Frenkie de Jong, de meest besproken man van de afgelopen dagen. Er is nog steeds een beetje tape om zijn knie, maar hij ziet er goed uit”, vertelt de journalist. “En natuurlijk letten wij heel erg op Donyell Malen, want is hij zijn basisplaats kwijt of niet? Gisteren was er een open training, waardoor we wat langer konden kijken. Wat mij heel erg opviel: hij had een gesprek met de bondscoach en daarna zat hij eigenlijk 20 à 25 minuten heel sip in zijn eentje op een soort koelbox. Hij bleef daar maar zitten.”

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“Af en toe stond hij even op, maar hij keek er zó sip bij dat ik bijna het idee kreeg dat Ronald hem vertelde dat hij zijn plek in het elftal kwijt is”, zegt Vahle, waarna René van der Gijp laat blijken daar niet door verrast te zijn. "Je bent niet achterlijk als trainer natuurlijk. Als jij gewisseld wordt en degene die erin komt het erg goed doet, dan ben je je plekje kwijt. Daar kun je niks aan doen."

Johan Derksen snapt wel dat Malen pas op de plaats moet maken. “Malen speelt goed in Italië en had in Engeland bij Aston Villa ook weleens een leuke wedstrijd, maar in het Nederlands elftal zien we hem nooit!” Volgens de analist is het geen goed idee om in de afsluitende groepswedstrijd tegen Tunesië aan te treden met een B-elftal. "Dan speel je met vuur. We hebben in Nederland ook wel eens gezien dat clubs in de Europa Cup of in de beker met een ander team spelen en er vervolgens uit worden gegooid. Dat risico moet je niet nemen."