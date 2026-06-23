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'Met hém zie ik Oranje een goede kans maken tegen Marokko of Brazilië'

23 juni 2026, 07:55
Elftalfoto Oranje voor Ecuador-thuis
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ronald Watterreus is zeer te spreken over Brian Brobbey. In zijn column voor De Limburger stelt de oud-doelman dat Nederland met Brobbey als spits in de tweede ronde van het WK 'een goede kans maakt' tegen landen als Marokko en Brazilië.

Brobbey mocht in de openingswedstrijd tegen Japan (2-2) vlak voor tijd invallen, maar vond zichzelf tegen Zweden tot verrassing van velen plots terug in de basis. De spits van Sunderland betaalde het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman terug met twee goals in de eerste 17 minuten, waarmee hij de basis legde voor de 5-1 zege die Oranje uiteindelijk zou boeken. Wattereus schrijft dat hij 'dol op Brobbey' is. "En dat zeg ik niet alleen omdat hij zaterdag een van de uitblinkers was namens Oranje."

'Memphis zou dit toernooi hoogstens nog een ceremoniële functie mogen vervullen'

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De voormalig PSV'er roemt het 'indrukwekkend sterke lijf' van Brobbey, het 'onderkoelde dat hem zo eigen is' en vooral 'het zelfvertrouwen dat hij permanent uitstraalt'. Dat alles maakt Brobbey op dit moment 'met afstand de beste spits van Nederland', aldus Waterreus. "Vele malen beter dan Memphis Depay, die zaterdag wederom slecht inviel en dit toernooi hoogstens nog een ceremoniële functie zou mogen vervullen."

'Hij is voor mij dé houvast tijdens dit toernooi'

Waterreus prijst ook de goede invalbeurt van Crysencio Summerville tegen de Zweden, het feit dat Cody Gakpo telkens weer boven komt drijven op eindtoernooien en doelman Bart Verbruggen ('wat hebben we in hem een fantastische keeper'). "Maar Brobbey, een speler die het elftal kan dragen, is voor mij dé houvast tijdens dit toernooi. Met hem in het elftal zie ik Oranje ook een goede kans maken tegen Marokko of Brazilië, waarschijnlijke tegenstanders in de volgende ronde", aldus Waterreus.

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Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7
2025/2026
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