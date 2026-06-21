Hélène Hendriks geeft Frenkie de Jong zeer kleinerende bijnaam

Hélène Hendriks gaf de na de 5-1 overwinning op Zweden een opvallende bijnaam. Tijdens de uitzending van De Oranjezomer introduceerde de talkshowhost hem als 'Tikkie breed'. Frenkie zelf trekt zich weinig aan van critici, volgens hem ontbreekt bij hun het voetbalinzicht.

De speelwijze van de Oranje-international is een terugkerend thema. Hoewel de onbetwiste basisspeler dit seizoen een passnauwkeurigheid van rond de 95 procent kan overleggen, wordt hem vaak verweten te veel voor de veilige optie te kiezen. Hendriks bracht deze kritiek ter sprake in haar programma. De presentatrice opende de discussie met een duidelijke vraag: "Tikkie breed, daar hebben we het al veel over gehad. Hoe vonden jullie hem: Tikkie breed?". Ook Ronald Koeman gaf eerder aan met zijn speler te hebben gesproken over het toevoegen van meer aanvallende waarde.

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Na afloop van het groepsduel met de Zweden, waarin het Nederlands elftal een overtuigende zege boekte, werd De Jong geconfronteerd met de aanmerkingen op zijn rol op het middenveld. De international toonde weinig begrip voor de negatieve analyses. "Ik heb het gevoel dat heel veel mensen eigenlijk niks van voetbal snappen", reageerde de controleur scherp. "Die kijken wel, maar die zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten", voegde de rechtspoot daaraan toe.

Volgens hem wordt er te makkelijk geoordeeld over zijn keuzes aan de bal. De stelling dat hij te weinig vooruit speelt, wuift hij resoluut weg. "Ik hoor mensen zeggen dat ik geen ballen diep speel, maar dat is niet waar", verdedigde De Jong zich. "Dan kijk je gewoon niet. Het hangt van de wedstrijd af. Ik kan die bal wel diep schieten, maar als die iedere keer bij de keeper terechtkomt, heeft dat ook geen zin".

In zijn verweer krijgt de spelverdeler steun van aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger gaf eerder al aan dat de kritiek op zijn ploeggenoot regelmatig doorschiet. Toch lijkt de discussie rondom de motor op het middenveld voorlopig niet op te houden in aanloop naar de laatste poulewedstrijd tegen Tunesië. Met de introductie van de bijnaam 'Tikkie breed' heeft Hendriks in ieder geval een nieuwe term aan het debat toegevoegd.