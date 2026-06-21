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Hélène Hendriks geeft Frenkie de Jong zeer kleinerende bijnaam

21 juni 2026, 12:51
Helene Hendriks bij De Oranjezomer
Foto: © De Oranjezomer
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Hélène Hendriks gaf de Frenkie de Jong na de 5-1 overwinning op Zweden een opvallende bijnaam. Tijdens de uitzending van De Oranjezomer introduceerde de talkshowhost hem als 'Tikkie breed'. Frenkie zelf trekt zich weinig aan van critici, volgens hem ontbreekt bij hun het voetbalinzicht.

De speelwijze van de Oranje-international is een terugkerend thema. Hoewel de onbetwiste basisspeler dit seizoen een passnauwkeurigheid van rond de 95 procent kan overleggen, wordt hem vaak verweten te veel voor de veilige optie te kiezen. Hendriks bracht deze kritiek ter sprake in haar programma. De presentatrice opende de discussie met een duidelijke vraag: "Tikkie breed, daar hebben we het al veel over gehad. Hoe vonden jullie hem: Tikkie breed?". Ook Ronald Koeman gaf eerder aan met zijn speler te hebben gesproken over het toevoegen van meer aanvallende waarde.

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Na afloop van het groepsduel met de Zweden, waarin het Nederlands elftal een overtuigende zege boekte, werd De Jong geconfronteerd met de aanmerkingen op zijn rol op het middenveld. De international toonde weinig begrip voor de negatieve analyses. "Ik heb het gevoel dat heel veel mensen eigenlijk niks van voetbal snappen", reageerde de controleur scherp. "Die kijken wel, maar die zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten", voegde de rechtspoot daaraan toe.

Volgens hem wordt er te makkelijk geoordeeld over zijn keuzes aan de bal. De stelling dat hij te weinig vooruit speelt, wuift hij resoluut weg. "Ik hoor mensen zeggen dat ik geen ballen diep speel, maar dat is niet waar", verdedigde De Jong zich. "Dan kijk je gewoon niet. Het hangt van de wedstrijd af. Ik kan die bal wel diep schieten, maar als die iedere keer bij de keeper terechtkomt, heeft dat ook geen zin".

In zijn verweer krijgt de spelverdeler steun van aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger gaf eerder al aan dat de kritiek op zijn ploeggenoot regelmatig doorschiet. Toch lijkt de discussie rondom de motor op het middenveld voorlopig niet op te houden in aanloop naar de laatste poulewedstrijd tegen Tunesië. Met de introductie van de bijnaam 'Tikkie breed' heeft Hendriks in ieder geval een nieuwe term aan het debat toegevoegd.

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Kaozz
30 Reacties
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Kaozz
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Laat Helene Hendriks maar eens iets oranjes aantrekken als het Nederlands elftal speelt. Dat deed zei enige tijd geleden wel bij Marokko

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
30 Reacties
16 Dagen lid
54 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Laat Helene Hendriks maar eens iets oranjes aantrekken als het Nederlands elftal speelt. Dat deed zei enige tijd geleden wel bij Marokko

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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Stand Wereldkampioenschap 2026

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Nederland
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