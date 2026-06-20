Ronald Koeman overweegt niet om Frenkie de Jong te degraderen tot bankzitter. Na de wedstrijd van Nederland tegen Japan was De Jong veelbesproken: journalist Valentijn Driessen zou hem wisselen en analist Jan Mulder vindt hem vooral grossieren in ‘balletjes breed’. Hoewel Koeman ook vindt dat De Jong aanvallend meer kan brengen, twijfelt hij niet aan zijn toegevoegde waarde voor Oranje.
De Jong stond negentig minuten op het veld tegen Japan (2-2) “Ik heb met Frenkie wel gesproken, ook na de wedstrijd”, zegt Koeman op de persconferentie van vrijdagnacht. “En ik vind dat hij heel veel dingen goed doet. Het is natuurlijk tactisch gezien een hele slimme speler. Ik heb ook met Frenkie besproken wat ik net probeerde aan te geven: dat we beter moeten aansluiten als we aan het aanvallen zijn.”
“Dan vind ik dat hij soms nog wel eens een te lage positie inneemt op het veld. En soms de actie ook wel eens vooruit kan maken, want dan is hij heel snel. Dat onderdeel vind ik ook dat hij voor zichzelf en voor het team nog kan verbeteren. Maar het gaat mij veel te ver om te zeggen dat hij eruit moet”, geeft de bondscoach toe.
Evenwel is De Jong nog een vraagteken voor de wedstrijd tegen Zweden van zaterdag. De middenvelder heeft klachten overgehouden aan een botsing met Quinten Timber, die tot een lichte hersenschudding leidde bij Timber.
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Koeman heeft groot gelijk dat hij niet luistert naar wat onder andere Driessen zegt. Hij is de bondscoach en moet vasthouden aan zijn eigen plannen. Dat hij de Jong wat één van de beste spelers is niet wisselt is meer dan logisch. Toen de Jong rond het vorige EK geblesseerd was heeft oranje een aantal draken van wedstrijden gespeeld waaruit blijkt dat Frenkie heel belangrijk is voor dit oranje. Als je nu de controleur eruit haalt dan kan je net zo goed gelijk maar naar huis gaan. Dat is mijn mening.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Koeman heeft groot gelijk dat hij niet luistert naar wat onder andere Driessen zegt. Hij is de bondscoach en moet vasthouden aan zijn eigen plannen. Dat hij de Jong wat één van de beste spelers is niet wisselt is meer dan logisch. Toen de Jong rond het vorige EK geblesseerd was heeft oranje een aantal draken van wedstrijden gespeeld waaruit blijkt dat Frenkie heel belangrijk is voor dit oranje. Als je nu de controleur eruit haalt dan kan je net zo goed gelijk maar naar huis gaan. Dat is mijn mening.