Ronald Koeman overweegt niet om Frenkie de Jong te degraderen tot bankzitter. Na de wedstrijd van Nederland tegen Japan was De Jong veelbesproken: journalist Valentijn Driessen zou hem wisselen en analist Jan Mulder vindt hem vooral grossieren in ‘balletjes breed’. Hoewel Koeman ook vindt dat De Jong aanvallend meer kan brengen, twijfelt hij niet aan zijn toegevoegde waarde voor Oranje.

De Jong stond negentig minuten op het veld tegen Japan (2-2) “Ik heb met Frenkie wel gesproken, ook na de wedstrijd”, zegt Koeman op de persconferentie van vrijdagnacht. “En ik vind dat hij heel veel dingen goed doet. Het is natuurlijk tactisch gezien een hele slimme speler. Ik heb ook met Frenkie besproken wat ik net probeerde aan te geven: dat we beter moeten aansluiten als we aan het aanvallen zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Dan vind ik dat hij soms nog wel eens een te lage positie inneemt op het veld. En soms de actie ook wel eens vooruit kan maken, want dan is hij heel snel. Dat onderdeel vind ik ook dat hij voor zichzelf en voor het team nog kan verbeteren. Maar het gaat mij veel te ver om te zeggen dat hij eruit moet”, geeft de bondscoach toe.

Evenwel is De Jong nog een vraagteken voor de wedstrijd tegen Zweden van zaterdag. De middenvelder heeft klachten overgehouden aan een botsing met Quinten Timber, die tot een lichte hersenschudding leidde bij Timber.