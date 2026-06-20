Live voetbal

Ronald Koeman trekt zich niets aan van nationale discussie over Frenkie de Jong

20 juni 2026, 09:30
Ronald Koeman
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ronald Koeman overweegt niet om Frenkie de Jong te degraderen tot bankzitter. Na de wedstrijd van Nederland tegen Japan was De Jong veelbesproken: journalist Valentijn Driessen zou hem wisselen en analist Jan Mulder vindt hem vooral grossieren in ‘balletjes breed’. Hoewel Koeman ook vindt dat De Jong aanvallend meer kan brengen, twijfelt hij niet aan zijn toegevoegde waarde voor Oranje.

De Jong stond negentig minuten op het veld tegen Japan (2-2) “Ik heb met Frenkie wel gesproken, ook na de wedstrijd”, zegt Koeman op de persconferentie van vrijdagnacht. “En ik vind dat hij heel veel dingen goed doet. Het is natuurlijk tactisch gezien een hele slimme speler. Ik heb ook met Frenkie besproken wat ik net probeerde aan te geven: dat we beter moeten aansluiten als we aan het aanvallen zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Dan vind ik dat hij soms nog wel eens een te lage positie inneemt op het veld. En soms de actie ook wel eens vooruit kan maken, want dan is hij heel snel. Dat onderdeel vind ik ook dat hij voor zichzelf en voor het team nog kan verbeteren. Maar het gaat mij veel te ver om te zeggen dat hij eruit moet”, geeft de bondscoach toe.

Evenwel is De Jong nog een vraagteken voor de wedstrijd tegen Zweden van zaterdag. De middenvelder heeft klachten overgehouden aan een botsing met Quinten Timber, die tot een lichte hersenschudding leidde bij Timber.

Zou jij Frenkie de Jong altijd opstellen bij Nederland?

Laden...
43 stemmen

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
617 Reacties
1.302 Dagen lid
3.056 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman heeft groot gelijk dat hij niet luistert naar wat onder andere Driessen zegt. Hij is de bondscoach en moet vasthouden aan zijn eigen plannen. Dat hij de Jong wat één van de beste spelers is niet wisselt is meer dan logisch. Toen de Jong rond het vorige EK geblesseerd was heeft oranje een aantal draken van wedstrijden gespeeld waaruit blijkt dat Frenkie heel belangrijk is voor dit oranje. Als je nu de controleur eruit haalt dan kan je net zo goed gelijk maar naar huis gaan. Dat is mijn mening.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
617 Reacties
1.302 Dagen lid
3.056 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman heeft groot gelijk dat hij niet luistert naar wat onder andere Driessen zegt. Hij is de bondscoach en moet vasthouden aan zijn eigen plannen. Dat hij de Jong wat één van de beste spelers is niet wisselt is meer dan logisch. Toen de Jong rond het vorige EK geblesseerd was heeft oranje een aantal draken van wedstrijden gespeeld waaruit blijkt dat Frenkie heel belangrijk is voor dit oranje. Als je nu de controleur eruit haalt dan kan je net zo goed gelijk maar naar huis gaan. Dat is mijn mening.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Japan

2 - 2
Gespeeld op 14 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws