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Engeland-fans zeggen hetzelfde over het Nederlands elftal

19 juni 2026, 19:25
Nederland - Japan
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Tijdens het WK reist FCUpdate door Europa om de fanbeleving van dichtbij mee te maken. Op dit moment zijn journalisten Sander Kamphof en Tom Visser in Londen, waar ze benieuwd zijn naar de mening van Engelsen over het Nederlands elftal.

Verschillende Engelse supporters vinden dat Oranje ‘een leuke selectie heeft’. Ze delen hun verwachtingen van het Nederlands elftal: “Naar mijn mening is dit het beste team dat nog nooit iets gewonnen heeft, en dat zouden ze in de nabije toekomst wel moeten doen”, stelt een van hen.

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Een andere Engelsman, die het duel tussen Nederland en Japan (2-2) aandachtig heeft bekeken, heeft ook hoge verwachtingen van Oranje: “Ik heb die wedstrijd bekeken: het was geweldig. Het was cool. Japan oogde sterk, maar het was gaaf om te zien”, stelt hij.

“Japan was een lastige tegenstander, het lijkt erop dat ze erg goed getraind zijn. We zullen het moeten afwachten. Ik denk dat Nederland en Engeland vergelijkbaar zijn als we op hetzelfde niveau zouden kunnen zitten. Misschien komen jullie iets verder. Ik zou zeggen: kwartfinale voor Nederland”, vervolgt een Engelse fan.

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