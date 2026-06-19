Ajax heeft een streep gezet door de komst van de talenten Martim Ribeiro en Emmanuel Fejokwu, zo meldt AjaxShowtime. De Amsterdamse club was dicht bij een akkoord met de jeugdspelers van respectievelijk Sporting Portugal en West Ham United, maar de overgangen zijn afgeketst op te hoge financiële eisen.

De huidige beleidsbepalers op Sportpark de Toekomst weigeren af te wijken van het vastgestelde salarisplafond voor de jeugdopleiding. Waar in het verleden nog wel eens uitzonderingen werden gemaakt om buitenlandse parels binnen te halen, hanteert de directie momenteel een strikter beleid.

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Voor talenten van zestien jaar die hun eerste profcontract tekenen, ligt de grens rond de 200.000 tot 250.000 euro bruto per jaar. Om scheve gezichten op het jeugdcomplex te voorkomen, wordt hier niet meer van afgeweken. Er bestaan wel gradaties binnen de salarisstructuur: jeugdspelers die definitief doorstromen naar Jong Ajax of de A-selectie, kunnen rekenen op hogere bedragen.

De zestienjarige Ribeiro staat te boek als een grote belofte in de jeugdopleiding van de regerend Portugees kampioen. De centrumspits speelt in zijn thuisland zowel in clubverband als bij de nationale jeugdploegen een leeftijdscategorie hoger. Ondanks goede gesprekken en hoop op een succesvolle afronding, verlangde de aanvaller een vergoeding die ver boven de Amsterdamse limieten lag. Voor Fejokwu geldt een vergelijkbaar scenario. De eveneens zestienjarige verdediger, die inmiddels is vertrokken bij West Ham United en uitkomt voor het Nederlands elftal Onder 16, vroeg net als de Portugees een bedrag dat onbespreekbaar was voor de clubleiding.