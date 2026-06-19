'Koeman is bezig aan laatste Oranje-klus: vier mogelijke opvolgers'

Ronald Koeman is bezig aan zijn laatste klus als bondscoach van het Nederlands elftal, zo vermoeden de podcastmakers van Kick-off van De Telegraaf. Onder meer Mike Verweij vindt het veelzeggend dat meerdere trainers zich momenteel uitlaten over een mogelijk bondscoachschap. Peter Bosz, Erik ten Hag, Arne Slot en Michael Reiziger lijken daarbij de belangrijkste kandidaten.

Ten Hag was donderdagavond te gast bij WK Avond, waar hij in eerste instantie aangaf dat de KNVB ‘niet hoefde te bellen’. Later sprak hij toch het volgende. “Dat (het bondscoachschap, red.) ambieer ik best wel. Het is weleens voorbijgekomen, maar dat was dan niet de KNVB. Als je dat kan meemaken, zou je dat graag doen.”

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“Heeft hij daarmee de deur op een kier gezet voor Oranje? Beginnen nu de schermutselingen om de positie van Koeman?”, vraagt Hein Keijser zich af. Valentijn Driessen denkt van wel. “Iedereen wil laten zien dat ze beschikbaar zijn. Peter Bosz heeft volgens mij ook weer een lichte opening gelaten voor het Nederlands elftal. Arne Slot is beschikbaar en Michael Reiziger werkt al bij de KNVB.”

Ten Hag, Bosz, Reiziger en Slot kandidaat voor opvolging Koeman

De chef voetbal van De Telegraaf vervolgt: “Als Koeman na het WK stopt – en ik neem aan dat dat gebeurt – wordt één van die vier bondscoach van het Nederlands elftal.” Verweij sluit zich daarbij aan. “Deze vier namen zeggen nu verkapt dat ze beschikbaar zijn. Dat betekent in het trainerswereldje volgens mij gewoon dat het rondgaat dat Koeman stopt.”

“Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat Koeman bezig is aan zijn laatste kunstje”, vervolgt Verweij.

Ten Hag heeft streepje voor op Bosz

Jeroen Kapteijns denkt dat Ten Hag een voordeel heeft in de strijd om het bondscoachschap. “Hij heeft natuurlijk een clausule in zijn contract staan bij FC Twente. Hij kan op elk moment weg. Ik neem aan dat Bosz zo’n clausule niet heeft, anders hadden ze niet tien maanden hoeven onderhandelen. In dat opzicht heeft Ten Hag een streepje voor.”