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'Koeman is bezig aan laatste Oranje-klus: vier mogelijke opvolgers'

19 juni 2026, 10:35   Bijgewerkt: 10:49
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman is bezig aan zijn laatste klus als bondscoach van het Nederlands elftal, zo vermoeden de podcastmakers van Kick-off van De Telegraaf. Onder meer Mike Verweij vindt het veelzeggend dat meerdere trainers zich momenteel uitlaten over een mogelijk bondscoachschap. Peter Bosz, Erik ten Hag, Arne Slot en Michael Reiziger lijken daarbij de belangrijkste kandidaten.

Ten Hag was donderdagavond te gast bij WK Avond, waar hij in eerste instantie aangaf dat de KNVB ‘niet hoefde te bellen’. Later sprak hij toch het volgende. “Dat (het bondscoachschap, red.) ambieer ik best wel. Het is weleens voorbijgekomen, maar dat was dan niet de KNVB. Als je dat kan meemaken, zou je dat graag doen.”

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“Heeft hij daarmee de deur op een kier gezet voor Oranje? Beginnen nu de schermutselingen om de positie van Koeman?”, vraagt Hein Keijser zich af. Valentijn Driessen denkt van wel. “Iedereen wil laten zien dat ze beschikbaar zijn. Peter Bosz heeft volgens mij ook weer een lichte opening gelaten voor het Nederlands elftal. Arne Slot is beschikbaar en Michael Reiziger werkt al bij de KNVB.”

Ten Hag, Bosz, Reiziger en Slot kandidaat voor opvolging Koeman

De chef voetbal van De Telegraaf vervolgt: “Als Koeman na het WK stopt – en ik neem aan dat dat gebeurt – wordt één van die vier bondscoach van het Nederlands elftal.” Verweij sluit zich daarbij aan. “Deze vier namen zeggen nu verkapt dat ze beschikbaar zijn. Dat betekent in het trainerswereldje volgens mij gewoon dat het rondgaat dat Koeman stopt.”

“Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat Koeman bezig is aan zijn laatste kunstje”, vervolgt Verweij.

Ten Hag heeft streepje voor op Bosz

Jeroen Kapteijns denkt dat Ten Hag een voordeel heeft in de strijd om het bondscoachschap. “Hij heeft natuurlijk een clausule in zijn contract staan bij FC Twente. Hij kan op elk moment weg. Ik neem aan dat Bosz zo’n clausule niet heeft, anders hadden ze niet tien maanden hoeven onderhandelen. In dat opzicht heeft Ten Hag een streepje voor.”

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Peter Bosz lijkt mij de meest logische keuze. Als je kijkt naar zijn laatste drie seizoenen bij PSV heeft hij bewezen dat hij een ploeg aantrekkelijk voetbal kan laten spelen en prijzen kan winnen. Daarvoor heeft hij een prima carrière gehad, maar in het buitenland is hij nooit uitgegroeid tot een trainer die structureel de absolute top haalde. Het bondscoachschap is voor hem daarom de ultieme stap en een kans die waarschijnlijk niet nog eens voorbij komt. Arne Slot is natuurlijk ook een uitstekende kandidaat, maar die heeft zijn toekomst nog volledig voor zich. Hij werkt op het hoogste niveau, behoort tot de beste trainers van Europa en zal de komende jaren nog genoeg mogelijkheden krijgen om bondscoach te worden. Zijn visie, manier van werken en oog voor teamontwikkeling zouden het Nederlands voetbal enorm goed doen. Kies je voor Slot, neem dan direct Heitinga mee als assistent. Dan heb je een sterke staf met verschillende achtergronden en houd je ook de balans binnen het Nederlandse voetbal.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
1.054 Reacties
224 Dagen lid
3.086 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Peter Bosz lijkt mij de meest logische keuze. Als je kijkt naar zijn laatste drie seizoenen bij PSV heeft hij bewezen dat hij een ploeg aantrekkelijk voetbal kan laten spelen en prijzen kan winnen. Daarvoor heeft hij een prima carrière gehad, maar in het buitenland is hij nooit uitgegroeid tot een trainer die structureel de absolute top haalde. Het bondscoachschap is voor hem daarom de ultieme stap en een kans die waarschijnlijk niet nog eens voorbij komt. Arne Slot is natuurlijk ook een uitstekende kandidaat, maar die heeft zijn toekomst nog volledig voor zich. Hij werkt op het hoogste niveau, behoort tot de beste trainers van Europa en zal de komende jaren nog genoeg mogelijkheden krijgen om bondscoach te worden. Zijn visie, manier van werken en oog voor teamontwikkeling zouden het Nederlands voetbal enorm goed doen. Kies je voor Slot, neem dan direct Heitinga mee als assistent. Dan heb je een sterke staf met verschillende achtergronden en houd je ook de balans binnen het Nederlandse voetbal.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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