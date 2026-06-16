‘Ronald Koeman bezorgt Oranje-tweetal groot probleem’

Ronald Koeman heeft besloten om de training van Oranje op dinsdag te annuleren. Waar dit in principe niet verkeerd is in verband met het herstel, kan het volgens inspanningsfysioloog Raymond Verheijen voor twee spelers wél grote problemen opleveren. en hebben volgens hem namelijk alle tijd nodig om zo fit mogelijk te worden.

De KNVB stuurde dinsdag een duidelijke mededeling uit naar de aanwezige pers in de Verenigde Staten. “Hierbij laten we jullie weten dat de training van dinsdag 16 juni is geannuleerd”, citeert De Telegraaf. In gesprek met de krant laat Verheijen weten dat dit ‘slecht nieuws’ is voor spelers als Depay en Kluivert. “Als zij niet hard hebben getraind, dan is dat op weg naar de knock-outfase een gemiste kans.”

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De trainer, die voor de fitheid van de elftallen van Guus Hiddink zorgde op het WK van 2002 (Zuid-Korea) en het EK van 2008 (Rusland), geeft aan dat het met het oog op het herstellen van wedstrijden een goede keuze is om dinsdag vrij te nemen. “Maar je hebt nu eenmaal met internationals te maken die niet allemaal in dezelfde fysieke staat zijn binnengekomen”, voegt Verheijen eraan toe. “Daarom moet je onderscheid maken in de teamaanpak en individueel maatwerk leveren.” Hij hoopt dan ook dat de technische staf een apart programma heeft samengesteld voor Depay en Kluivert, maar gezien de boodschap vanuit de bond vreest hij dat dit niet het geval is.

Door de manier waarop spieren herstellen van voetbal, is het ‘logisch’ om alle spelers die meer dan zestig minuten hebben gespeeld op dinsdag vrij te geven. “Waar het vraagteken ontstaat, is bij spelers die de laatste maanden weinig hebben gespeeld of terugkomen van een blessure. Ik hoop oprecht dat Justin en Memphis onder handen zijn genomen”, aldus Verheijen. “Dat zij met de reserves – in tegenstelling tot de basisspelers – in een ideale situatie wél het trainingsveld op gaan, moeten zij niet als straf voelen, maar als een unieke kans om fitter te worden, waardoor zij later in het toernooi van grote waarde kunnen zijn.”

Het is nu aan Koeman en zijn staf om spelers als Kluivert en Depay fitter te laten worden, zonder dat zij frisheid verliezen. Een flinke uitdaging. “De dag voor de wedstrijd deden zij al minder. Op de wedstrijddag zelf nóg minder. Tijdens de hersteltraining van de basis op maandag, speelden de wisselspelers korte partijtjes. En dinsdag was er dus de vrije dag.” Verheijen stelt dat een vergelijkbaar programma rond de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden ervoor zorgt dat er op vijf van de acht dagen ‘niet tot nauwelijks’ wordt getraind. “En dat is natuurlijk niet gunstig.”

Verheijen benadrukt dat hij hoopt dat de mededeling dat er geen training was niet van toepassing was op Kluivert en Depay. “De groepsfase is er uitermate geschikt voor om spelers met een fysieke achterstand honderd procent fit te maken, omdat je zes dagen tussen wedstrijden hebt”, geeft hij aan. “In de knock-outfase wordt de periode tussen de duels korter. Depay en Kluivert hebben de kwaliteiten om nog heel belangrijk te worden. Dus is het zaak voldoende hardheid te kweken. En dat moet je doen als je zes dagen de tijd hebt.”