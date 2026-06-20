Van Hecke: 'Ik overweeg om ze wat geld te geven. Je moet altijd oppassen met dit soort uitspraken'

overweegt een bedrag over te maken naar zijn eerste amateurclub. Deze week betaalde Tottenham Hotspur een bedrag van circa zestig miljoen euro voor de verdediger, die overkomt van Brighton & Hove Albion. Van Hecke vindt het jammer dat zijn eerste club, VV Arnemuiden, geen aanspraak maakt op een opleidingsvergoeding.

De Nederlandse club die het meest profiteert van de toptransfer, is NAC Breda. Toen Van Hecke in 2020 door NAC werd verkocht aan Brighton & Hove Albion, werd een doorverkooppercentage afgesproken waardoor Van Hecke nu nog eens 4,5 miljoen euro in het laatje brengt. Maar ook zijn amateurclubs VV Goes en JVOZ ontvangen een vergoeding. Goes kan een bedrag van 300.000 euro tegemoetzien, terwijl JVOZ zelfs 1,2 miljoen euro opstrijkt.

Artikel gaat verder onder video

"Ja, dat is heel erg mooi voor mijn twee clubs. In de jeugdopleiding heb ik bij JVOZ gespeeld. Daar heb ik zes jaar gespeeld, als ik het goed heb. Zij krijgen een heel mooi bedrag. Bij VV Goes, in het amateurvoetbal, heb ik gespeeld. Die krijgen ook een heel mooi bedrag”, vertelt Van Hecke op de persconferentie voorafgaand aan de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden. “Alleen jammer dat waar ik vandaan kom, Arnemuiden, net twee jaar tekortschiet en daardoor net niet iets krijgt. Maar die clubs zullen enorm blij zijn en dat verdienen ze ook."

Journalist Valentijn Driessen wil weten of Van Hecke zichzelf ook zestig miljoen euro waard vindt. "Dat is wat de club ervoor geeft. Daar heb ik niets mee te maken. Dat is blijkbaar wat ze voor me over hebben. En ja, dat is alleen maar mooi voor mij. Ik kan wel heel stoer zeggen dat het niks doet, maar natuurlijk ben je daar ook wel een beetje trots op, omdat het iets heel moois is. Alleen verandert dat mij niet als persoon. Ik blijf gewoon JP."

Bij die nuchterheid hoort dat Van Hecke weet waar hij vandaan komt. En dus overweegt hij om Arnemuiden financieel een zetje in de rug te geven. “Ik zit er wel over na te denken om wat aan Arnemuiden te geven. Met dat soort uitspraken moet je altijd oppassen.”