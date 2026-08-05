FIFA-baas Gianni Infantino roept spoedraad bijeen na chantageclaim en aanzwellende kritiek

De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft toenemen. De Zwitser heeft de hoogste medewerkers van de wereldvoetbalbond opgeroepen voor een spoedoverleg in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, zo meldt Sky News. Het is onduidelijk waar de bijeenkomst precies over gaat, maar het overleg volgt op een week waarin Infantino zwaar onder vuur kwam te liggen.

De FIFA-president trok onlangs zijn omstreden plan in om commerciële rechten rond het WK voetbal onder te brengen in een nieuw bedrijf waarin private investeerders aandelen konden kopen. Het voorstel leidde wereldwijd tot veel kritiek, omdat werd gevreesd dat de onafhankelijkheid van het WK en de FIFA verder onder druk zouden komen te staan.

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De situatie rond Infantino werd dinsdag nog verder op scherp gezet door een opvallende verklaring van prins Ali bin Al Hussein, voorzitter van de Jordaanse voetbalbond. Hij beschuldigt FIFA ervan druk op hem te hebben uitgeoefend om steun uit te spreken voor de Zwitser. "Tijdens het WK werd mij mondeling duidelijk gemaakt dat het enorm zou helpen voor onze voetbalbond als ik Infantino zou steunen", stelde prins Ali. "Maar wij zijn in Jordanië trots op onze ethische waarden. We hebben hem eerder niet gesteund en zullen dat nu ook niet doen." Volgens de Jordaanse bestuurder gaat het om een fundamenteel probleem binnen de leiding van de wereldvoetbalbond. "De hele situatie komt neer op chantage en wij weigeren daaraan toe te geven.

Ook binnen de FIFA klinkt kritiek op de koers van Infantino. Arsène Wenger, hoofd mondiale voetbalontwikkeling bij de bond, reageerde opgelucht op het intrekken van het investeringsplan. De voormalig trainer van Arsenal benadrukte dat een onafhankelijke FIFA volgens hem noodzakelijk is. "Het besluit om dit project terug te trekken was absoluut noodzakelijk en stond buiten kijf. Ik geloof sterk in een onafhankelijke FIFA die ons voetbal dient met betrokkenheid, transparantie en integriteit", aldus Wenger. Wenger benadrukte wel dat hij niet betrokken was bij de plannen en pas via berichtgeving in de media op de hoogte raakte van het voorstel.

Ook voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter mengde zich in de discussie. De 90-jarige zwitser vindt dat het moment is aangebroken voor een vrouw aan het hoofd van de wereldvoetbalbond. Blatter sprak zijn steun uit voor Lise Klaveness, voorzitter van de Noorse voetbalbond. "Zij verdient het grootste respect. Zij was degene die altijd duidelijk stelling nam en niet zomaar met de massa meeging", schreef hij op X.

Ondertussen ontstond ook op sociale media opnieuw ophef rond de FIFA. Een officieel account van de wereldvoetbalbond reageerde op een bericht waarin werd verwezen naar een artikel van The Times, waarin werd gesteld dat Infantino meerdere keren contact zou hebben gezocht met de Amerikaanse president Donald Trump om zijn positie veilig te stellen. "De FIFA-president heeft de afgelopen dagen geen enkel telefoongesprek gevoerd met de Amerikaanse president of leden van zijn regering. Dit is pure fictie", luidde de reactie van het officiële FIFA-account. Critici plaatsten vraagtekens bij de keuze van FIFA om zelf publiekelijk te reageren onder een nieuwsbericht. Volgens hen is het opnieuw een teken dat de organisatie steeds sterker wordt ingericht rondom de belangen van Infantino persoonlijk.