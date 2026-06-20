Live voetbal 1

Botsing bij Oranje eist tweede slachtoffer: Frenkie de Jong onzeker voor Zweden

20 juni 2026, 01:59
Training van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het is onzeker of Frenkie de Jong zondag in actie kan komen voor Nederland tegen Zweden. De middenvelder heeft klachten overgehouden aan een botsing met Quinten Timber, die tot een lichte hersenschudding leidde bij Timber.

"Frenkie heeft onder zijn middel last. Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed", zegt Koeman tegen de NOS. Op de persconferentie van vrijdagnacht durft Koeman geen inschatting te maken van de kans op inzetbaarheid van De Jong. De bondscoach noemt hem een 'licht vraagteken'.

Artikel gaat verder onder video

Eerder werd al duidelijk dat Timber er niet bij is tegen Zweden. De middenvelder ervaart te veel last van de hersenschudding. Koeman zegt te verwachten dan Timber in de volgende wedstrijd tegen Tunesië wel weer bij de groep zal zitten.

Verdediger Jan Paul van Hecke, die naast Koeman zit op de persconferentie, verwacht geen makkelijke wedstrijd. "Zweden heeft een goede overwinning geboekt tegen Tunesië. Ze hebben veel doelpunten gemaakt, dus het is duidelijk een gevaarlijke ploeg. Wij speelden 2-2 tegen Japan. Uiteindelijk was het jammer dat we niet hebben gewonnen, maar morgen is voor ons een belangrijke wedstrijd. We hebben een goede week achter de rug en iedereen is klaar voor morgen."

Start Memphis Depay?

Koeman krijgt nog een vraag of Memphis Depay een basisplek zal krijgen. Dat wil hij niet vertellen. "Of Memphis morgen begint, dat zien jullie morgen wel. We proberen alle spelers zo goed mogelijk voor te bereiden. Het is duidelijk dat hij een speler is die waarde kan toevoegen aan ons elftal. Dat heeft hij altijd laten zien. Als ik denk dat we hem nodig hebben, dan zal hij starten."

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Zweden

19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws