Het is onzeker of zondag in actie kan komen voor Nederland tegen Zweden. De middenvelder heeft klachten overgehouden aan een botsing met Quinten Timber, die tot een lichte hersenschudding leidde bij Timber.

"Frenkie heeft onder zijn middel last. Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed", zegt Koeman tegen de NOS. Op de persconferentie van vrijdagnacht durft Koeman geen inschatting te maken van de kans op inzetbaarheid van De Jong. De bondscoach noemt hem een 'licht vraagteken'.

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Eerder werd al duidelijk dat Timber er niet bij is tegen Zweden. De middenvelder ervaart te veel last van de hersenschudding. Koeman zegt te verwachten dan Timber in de volgende wedstrijd tegen Tunesië wel weer bij de groep zal zitten.

Verdediger Jan Paul van Hecke, die naast Koeman zit op de persconferentie, verwacht geen makkelijke wedstrijd. "Zweden heeft een goede overwinning geboekt tegen Tunesië. Ze hebben veel doelpunten gemaakt, dus het is duidelijk een gevaarlijke ploeg. Wij speelden 2-2 tegen Japan. Uiteindelijk was het jammer dat we niet hebben gewonnen, maar morgen is voor ons een belangrijke wedstrijd. We hebben een goede week achter de rug en iedereen is klaar voor morgen."

Start Memphis Depay?

Koeman krijgt nog een vraag of Memphis Depay een basisplek zal krijgen. Dat wil hij niet vertellen. "Of Memphis morgen begint, dat zien jullie morgen wel. We proberen alle spelers zo goed mogelijk voor te bereiden. Het is duidelijk dat hij een speler is die waarde kan toevoegen aan ons elftal. Dat heeft hij altijd laten zien. Als ik denk dat we hem nodig hebben, dan zal hij starten."