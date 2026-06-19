‘Nieuwe rol voor Memphis Depay in Nederlands elftal’

Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, stelt dat op dit moment genoegen moet nemen met een rol als derde spits van het Nederlands elftal. De topscorer aller tijden moet zich volgens hem richten op een heldenrol, net zoals Klaas-Jan Huntelaar tijdens het WK van 2014.

Depay, goed voor 55 doelpunten in het Nederlands elftal, beleefde vervelende maanden in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Door een dijbeenblessure stond de aanvalsleider enkele maanden aan de kant, waardoor hij geen ritme kon opbouwen richting het eindtoernooi.

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Toch besloot bondscoach Ronald Koeman hem op te roepen én in te laten vallen tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Depay maakte in de zeventigste minuut zijn opwachting als vervanger van Donyell Malen, maar is volgens Wijffels zijn status als eerste spits kwijt. “En wellicht ook die van tweede spits”, vervolgt hij.

“Hij is voorbijgestreefd door Malen en Brian Brobbey, die fitter, sneller en beter in het ritme zitten”, aldus Wijffels. De journalist denkt dat Depay op zoek moet naar een ‘Huntelaar-rol’. De voormalig spits schoot Oranje op het WK van 2014 als invaller naar de kwartfinale door in de slotfase een strafschop te benutten tegen Mexico.

“Twaalf jaar later dient de geschiedenis zich aan als blauwdruk. Depay was er in 2014 als jonkie bij, hij kent dit verhaal en hij kent de wetten van het toernooivoetbal. Het beste kan Depay nu op zoek gaan naar zijn eigen ‘Huntelaar-moment’”, besluit de journalist.