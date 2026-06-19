Live voetbal

‘Nieuwe rol voor Memphis Depay in Nederlands elftal’

19 juni 2026, 09:36
Memphis Depay
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, stelt dat Memphis Depay op dit moment genoegen moet nemen met een rol als derde spits van het Nederlands elftal. De topscorer aller tijden moet zich volgens hem richten op een heldenrol, net zoals Klaas-Jan Huntelaar tijdens het WK van 2014.

Depay, goed voor 55 doelpunten in het Nederlands elftal, beleefde vervelende maanden in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Door een dijbeenblessure stond de aanvalsleider enkele maanden aan de kant, waardoor hij geen ritme kon opbouwen richting het eindtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

Toch besloot bondscoach Ronald Koeman hem op te roepen én in te laten vallen tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Depay maakte in de zeventigste minuut zijn opwachting als vervanger van Donyell Malen, maar is volgens Wijffels zijn status als eerste spits kwijt. “En wellicht ook die van tweede spits”, vervolgt hij.

“Hij is voorbijgestreefd door Malen en Brian Brobbey, die fitter, sneller en beter in het ritme zitten”, aldus Wijffels. De journalist denkt dat Depay op zoek moet naar een ‘Huntelaar-rol’. De voormalig spits schoot Oranje op het WK van 2014 als invaller naar de kwartfinale door in de slotfase een strafschop te benutten tegen Mexico.

“Twaalf jaar later dient de geschiedenis zich aan als blauwdruk. Depay was er in 2014 als jonkie bij, hij kent dit verhaal en hij kent de wetten van het toernooivoetbal. Het beste kan Depay nu op zoek gaan naar zijn eigen ‘Huntelaar-moment’”, besluit de journalist.

➡️ Meer over Memphis Depay

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Ronald Koeman

Valentijn Driessen pleit voor reserverol sterspeler van Oranje

  • di 16 juni, 09:38
  • 16 jun. 09:38
  • 10
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws