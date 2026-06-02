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Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman zoekt naar oplossing voor Depay

2 juni 2026, 21:52
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Het Nederlands elftal bereidt zich volop voor op het WK. Woensdagavond speelt Oranje in De Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling van Nederland.

Bart Verbruggen staat tegen Algerije onder de lat. De doelman krijgt daarmee de voorkeur boven Robin Roefs en Mark Flekken.

Ronald Koeman kiest tegen Algerije voor een opvallende naam in de verdediging. Omdat Denzel Dumfries nog geschorst is na zijn rode kaart tegen Ecuador, begint Mats Wieffer als rechtsback. Dat bevestigde de bondscoach op de persconferentie. Het centrum bestaat uit Jan Paul van Hecke en Virgil van Dijk, terwijl Micky van de Ven de linksback is.

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Op het middenveld keert Frenkie de Jong, nadat hij ziek was, weer volledig fit terug in de basis als controleur. Hij vormt samen met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders het middenveld van Oranje.

In de spits moet Koeman noodgedwongen improviseren. Memphis Depay heeft zich wel gemeld in het trainingskamp, maar is nog niet fit genoeg om te starten. Daardoor krijgt Brian Brobbey de kans om zich te laten zien in de punt van de aanval. De spits van Sunderland krijgt vanaf de flanken steun van Donyell Malen en Cody Gakpo.

Voor Oranje is het duel tegen Algerije de laatste wedstrijd op eigen bodem. Donderdag vliegt de selectie naar de Verenigde Staten. Daar speelt het Nederlands elftal maandag nog twee oefenduels tegen Oezbekistan, waarin ook alle reserves in actie komen. Op 14 juni begint het echte werk op het WK met de groepswedstrijd tegen Japan.

Vermoedelijke opstelling Oranje:

Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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