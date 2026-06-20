Koeman doet pijnlijke uitspraak over zijn eigen spelers: 'Ik ga het nu niet uitleggen'

Ronald Koeman constateert een gebrek aan leiderschap in de selectie van Nederland. De bondscoach ziet te weinig spelers verantwoordelijkheid opeisen op het veld, en vindt dat de spelers elkaar ook vaker terecht mogen wijzen.

“Ik vind wel dat er momenten in een wedstrijd zijn waarop spelers zelf verantwoordelijkheid moeten nemen”, zegt Koeman op de persconferentie in de aanloop naar de WK-wedstrijd tegen Zweden. “In de tweede helft tegen Japan gebeurde het twee keer dat we na een voorsprong te ver terugzakten. Op zulke momenten moeten we juist sneller druk naar voren zetten."

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De spelers schaarden zich publiekelijk achter Koeman, na diens veelbesproken wissels in het duel met Japan. Is er intern ook geen kritiek geuit richting de bondscoach? “Dat kan soms nog meer”, vindt Koeman. “Niet alleen naar de trainer, maar ook naar elkaar en in het veld. Dus dat kan altijd beter.”

Vervolgens krijgt Koeman de vraag of hij genoeg spelers ziet die verantwoordelijkheid nemen op het veld. “Kan meer. Maar dat is denk ik ook de generatie." Als Koeman wordt gevraagd of hij dat kan uitleggen, zegt hij: "Ja, dat kan ik heel goed uitleggen, maar niet nu."

Koeman geeft toe dat zijn wissels niet goed uitpakten. "De eerste impact van de wissels was natuurlijk niet goed en die verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dan moet je als een grote jongen ook de kritiek accepteren. Dat is geen enkel probleem. Je maakt die keuzes met een bepaalde reden en bespreekt die met je staf. Soms pakt het goed uit en soms minder goed."

“We hebben niet behaald wat we wilden en dan is het mijn verantwoordelijkheid”, weidt hij uit. “Ik heb de spelers wel geprobeerd uit te leggen wat de ideeën waren achter de wissels. Maar nogmaals: dat had niet de impact die ik dacht te kunnen halen om de wedstrijd te winnen.”