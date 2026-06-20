Live voetbal 1

Koeman doet pijnlijke uitspraak over zijn eigen spelers: 'Ik ga het nu niet uitleggen'

20 juni 2026, 02:25
Ronald Koeman en spelers van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ronald Koeman constateert een gebrek aan leiderschap in de selectie van Nederland. De bondscoach ziet te weinig spelers verantwoordelijkheid opeisen op het veld, en vindt dat de spelers elkaar ook vaker terecht mogen wijzen.

Ik vind wel dat er momenten in een wedstrijd zijn waarop spelers zelf verantwoordelijkheid moeten nemen”, zegt Koeman op de persconferentie in de aanloop naar de WK-wedstrijd tegen Zweden. “In de tweede helft tegen Japan gebeurde het twee keer dat we na een voorsprong te ver terugzakten. Op zulke momenten moeten we juist sneller druk naar voren zetten."

Artikel gaat verder onder video

De spelers schaarden zich publiekelijk achter Koeman, na diens veelbesproken wissels in het duel met Japan. Is er intern ook geen kritiek geuit richting de bondscoach? “Dat kan soms nog meer”, vindt Koeman. “Niet alleen naar de trainer, maar ook naar elkaar en in het veld. Dus dat kan altijd beter.”

Vervolgens krijgt Koeman de vraag of hij genoeg spelers ziet die verantwoordelijkheid nemen op het veld. “Kan meer. Maar dat is denk ik ook de generatie." Als Koeman wordt gevraagd of hij dat kan uitleggen, zegt hij: "Ja, dat kan ik heel goed uitleggen, maar niet nu."

Koeman geeft toe dat zijn wissels niet goed uitpakten. "De eerste impact van de wissels was natuurlijk niet goed en die verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dan moet je als een grote jongen ook de kritiek accepteren. Dat is geen enkel probleem. Je maakt die keuzes met een bepaalde reden en bespreekt die met je staf. Soms pakt het goed uit en soms minder goed."

“We hebben niet behaald wat we wilden en dan is het mijn verantwoordelijkheid”, weidt hij uit. “Ik heb de spelers wel geprobeerd uit te leggen wat de ideeën waren achter de wissels. Maar nogmaals: dat had niet de impact die ik dacht te kunnen halen om de wedstrijd te winnen.”

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Zweden

19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws