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KNVB komt met dringende waarschuwing voor Oranje-supporters in Houston

19 juni 2026, 17:52
Fans van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De KNVB heeft de meereizende supporters van het Nederlands elftal gewaarschuwd voor de extreme weersomstandigheden in Houston. In aanloop naar de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden, die voor zaterdag op het programma staat, roept de voetbalbond fans op om zich goed voor te bereiden op de hitte.

Volgens meteorologen stijgt het kwik de komende dagen naar 34 graden. Omdat de luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelstad erg hoog is, ligt de gevoelstemperatuur nog een stuk hoger.

Vanwege deze weersverwachting heeft de KNVB een dag voor de aftrap al duidelijke richtlijnen gecommuniceerd. "Drink voldoende water. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken. Begin hier nu alvast mee. Zoek regelmatig de schaduw of een koele plek om oververhitting te voorkomen. Daarnaast: smeer je in met zonnebrand. Voel je je niet goed? Ga direct naar de zijkant en spreek een medewerker, hulpverlener of steward aan", luidt de boodschap van de bond.

Extra maatregelen rondom massale Oranje-mars

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De verwachting is dat zo'n 15.000 aanhangers van Oranje zaterdag afreizen naar Houston om het team van bondscoach Ronald Koeman te steunen. Voorafgaand aan het duel in het Houston Stadium staat er een traditionele Oranje-mars op de planning. Lokale autoriteiten hebben voor deze ongeveer vier kilometer lange tocht door typisch Amerikaanse wijken extra voorzorgsmaatregelen getroffen.

Zo rijden er koelwagens mee in de stoet, zijn er koeltenten beschikbaar en bevinden zich watertappunten langs de route. De bond adviseert fans hier slim gebruik van te maken: "Neem een zacht plastic flesje van maximaal 0,5 liter mee naar het stadion en naar het FIFA Fan Festival. Deze kun je bij de watertappunten vullen met water".

Het feestgedruis begint vrijdag al met een zogeheten Oranje Preparty op het FIFA Fan Festival in East Downtown, waar tijdens een 'Oranjehour' onder meer Yuki, FeestDJRuud en Yves Berendse optreden. Op de wedstrijddag zelf start het evenement op het fanplein om 08:00 uur, waarna de supporters drie kwartier later achter de bekende Oranje-bus aanlopen. Deze dubbeldekker kampte na vertrek uit Dallas met technische problemen, maar die mankementen zijn inmiddels verholpen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport stapt zaterdag eveneens aan boord van het voertuig. In het stadion met een capaciteit van 72.000 plaatsen zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig om de nationale ploeg aan te moedigen.

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Nederland - Zweden

19:00
Wordt gespeeld op 20 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

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PT
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3
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Japan
1
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1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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