Zoveel punten moet Nederland halen voor deelname aan volgende WK-ronde

Bij winst op Zweden is het Nederlands elftal bijna 100 procent zeker van de zestiende finale van het WK, zo concludeert de ‘supercomputer’ van Opta. Volgens de officiële datapartner van de FIFA heeft Oranje aan vier punten vrijwel zeker genoeg voor een plek in de knock-outfase.

Van de 48 WK-deelnemers, gaan liefst 32 landen door naar de zestiende finale. De nummers één en twee gaan standaard door naar de volgende ronde, terwijl de acht beste nummers drie (van de twaalf) zich ook plaatsen voor de knock-outfase. Een overwinning op Zweden is voor het Nederlands elftal al zo goed als voldoende om de volgende ronde te bereiken.

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Dat stelt de ‘supercomputer’ van Opta althans. Uit onderzoek blijkt dat vier punten in 99,8 procent van de gevallen voldoende zijn om de laatste 32 te bereiken. Oranje speelde gelijk tegen Japan (2-2), waardoor een zege op Zweden de ploeg van Ronald Koeman op vier punten kan brengen. Landen met vijf punten zijn overigens honderd procent zeker van de knock-outfase.

Zelfs als het Nederlands elftal slechts drie punten weet te verzamelen in Groep F, maakt het nog een goede kans om door te gaan naar de volgende ronde. Volgens de datamodellen is die kans 66,7 procent.

Op het EK 2024 behaalde Nederland in de groepsfase slechts vier punten, maar ook toen was dat voldoende om als een van de beste nummers drie door te stoten naar de volgende ronde. Geluk bij een ongeluk was destijds dat Oranje aan de ‘makkelijke kant’ van het schema terechtkwam, waardoor de weg naar de finale op papier een stuk gunstiger uitviel dan een tweede of eerste plek in de toenmalige EK-groep.