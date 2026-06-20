Oranje maakt er vijf tegen Zweden en zet grote stap naar zestiende finale

Nederland is dankzij een 5-1 zege op Zweden zo goed als zeker van een plek in de zestiende finales van het WK. In Houston scoorden zowel (voor rust) als (na rust) twee keer voor Oranje, dat het bij fases toch echt lastig had met de Zweden maar de schade achterin wisten te beperken tot een eretreffer van invaller Anthony Elanga.

Bondscoach Ronald Koeman wijzigde zijn basisformatie op één positie ten opzichte van het 2-2 gelijkspel in de openingswedstrijd tegen Japan. Crysencio Summerville, die goed speelde en tegen de Japanners ook voor de 2-1 tekende, verdween vanwege lichte klachten uit het elftal, Sunderland-spits Brian Brobbey nam zijn plaats in. De oud-Ajacied is uiteraard een 'echte 9', waardoor Donyell Malen, de spits tegen Japan, naar de rechterflank verkaste.

Brobbey bezorgt Oranje droomstart

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Brobbey had niet lang nodig om het gelijk van Koeman te bewijzen. Al na vijf minuten spelen had hij de 1-0 in het net liggen. Gakpo leidde de treffer in met een lage voorzet vanaf links, waarna Brobbey in de zestien weinig moeite had om de Zweedse doelman Kristoffer Nordfeldt het nakijken te geven. De Zweden kregen vrijwel direct daarna de kans om iets terug te doen, maar het schot van Viktor Gyökeres in de korte hoek werd prima gepakt door Bart Verbruggen. Oranje bleef daarna dominant en dat resulteerde na een dik kwartier in de tweede goal. Weer was Brobbey het goudhaantje, deze keer op aangeven van Denzel Dumfries. De spits verlengde diens lage voorzet precies genoeg om Nordfeldt in de verre hoek te kloppen: 2-0.

Duel kantelt na drinkpauze, Verbruggen houdt Nederland op de been

Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht toen even later het fluitje klonk voor de eerste drinkpauze. Oranje gaf het initiatief na de hervatting echter steeds meer uit handen. Verbruggen sleepte het elftal er in die fase doorheen, met uitstekende reddingen op meerdere inzetten van Yasin Ayari en Gyökeres. Eén keer werd de Nederlandse doelman geklopt, toen hij op slag van rust mistastte bij een vrije trap en Gustaf Lagerbielke raak kopte. Wegens buitenspel ging er echter een streep door de Zweedse aansluitingstreffer, waardoor Oranje met een 2-0 voorsprong de kleedkamers op kon zoeken.

Gakpo na rust beslissend

Koeman liet Malen halverwege achter in de kleedkamer. In zijn plek mocht Summerville alsnog zijn opwachting maken. Net als in de eerste helft begon Oranje het tweede bedrijf flitsend. Er waren nog geen drie minuten verstreken toen Summerville na een prima actie opzij legde naar Dumfries, die vervolgens een lage voorzet richting tweede paal. Daar ontsnapte Gakpo aan de Zweedse buitenspelval, waardoor het voor hem een koud kunstje was om de 3-0 binnen te lopen. Nog geen tien minuten later was de Eintovenaar opnieuw het goudhaantje. Na balverlies van Isak kwam Oranje er razendsnel uit en schoot Gakpo op aangeven van Summerville de 4-0 in de korte hoek achter Nordfeldt.

Zweden doet wat terug, slotakkoord Summerville

Zweden deed echter nog altijd mee en produceerde vlak na de tweede treffer van Gakpo zelf ook een goal. De rappe invaller Anthony Elanga werd diep gestuurd en liet Verbruggen kansloos in de één tegen één: 4-1. Koeman voerde even later een dubbele wissel door: De Jong en Reijnders maakten plaats voor Teun Koopmeiners en Guus Til. Later, na de drinkpauze, mocht ook Brobbey gaan zitten, Memphis was zijn vervanger. Zweden ging in de slotfase va banque spelen en kreeg nog wat kansjes om er ook een tweede goal bij te prikken, maar Verbruggen redde opnieuw fraai op een hard schot van Isak. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd produceerde Oranje vervolgens zelfs nog een vijfde treffer. Op aangeven van Memphis vond Summerville de hoek, met zijn tweede goal van het toernooi bepaalde hij de eindstand op 5-1. Dompertje was wel dat Summerville vlak voor tijd een knie tegen het hoofd kreeg, waardoor hij de resterende minuten verzorgd werd, maar hopelijk blijft een hersenschudding hem bespaard.