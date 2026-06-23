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Ronald Waterreus velt hard oordeel over steunpilaren Oranje

23 juni 2026, 11:11
Het Nederlands elftal tegen Zweden
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ronald Waterreus is niet onder de indruk van Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Virgil van Dijk, maakt hij duidelijk in zijn column in De Limburger. Volgens de oud-doelman nemen deze ‘dragende spelers’ te weinig verantwoordelijkheid. Met name Van Dijk kan op kritiek rekenen.

Het Nederlands elftal wist zaterdag met ruime cijfers te winnen van Zweden: 5-1. Halverwege de wedstrijd stond Oranje met 2-0 voor door twee treffers van Brian Brobbey. Na de drinkpauze in de eerste helft nam Zweden het initiatief, waarbij Oranje veel naar achteren liep. De Scandinaviërs slaagden er in deze periode echter niet in te scoren.

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Volgens Waterreus maakt Oranje in de volgende ronde een goede kans om met Brobbey in de ploeg te winnen van Marokko of Brazilië. Daar verbindt de zevenvoudig international nog wel een belangrijke voorwaarde aan. “De dragende spelers als De Jong, Dumfries maar met name Virgil van Dijk moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen”, maakt hij duidelijk.

“Hoe fraai die eclatante zege op Zweden ook was, in het tweede gedeelte van de eerste helft werd Oranje ruim twintig minuten overlopen”, aldus Waterreus, die vervolgens de vergelijking maakt met het gelijkspel tegen Japan (2-2) in de openingswedstrijd van het WK. “Net als tegen Japan liep het elftal toen alleen maar achteruit. Waarom toch die angst? Toon lef en loods je elftal naar voren, zou ik onze steunpilaren willen zeggen.”

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Nederland - Zweden

5 - 1
Gespeeld op 20 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

Complete Stand

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