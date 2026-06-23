heeft dinsdagavond na het WK-duel van Portugal met Oezbekistan (5-0 overwinning) zijn gram gehaald. De 41-jarige vedette keek na het laatste fluitsignaal in de camera en sprak een veelzeggende boodschap uit.

Ronaldo was tegen Oezbekistan de grote man aan de kant van de Portugezen. De 41-jarige vedette kreeg na de WK-opener tegen CR Congo (1-1) nog veel kritiek, maar haalde dinsdagavond zijn gram met twee doelpunten.

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Ronaldo opende het bal na zes minuten voetballen. Hij rondde vanbinnen het strafschopgebied overtuigend af na een voorzet vanaf de rechterflank van João Cancelo. Op slag van rust nam hij de 3-0 voor zijn rekening na een afgemeten pass van Bruno Fernandes.

Ronaldo schreef met zijn eerste treffer een fraai record op zijn naam: hij werd de eerste speler ooit die op minstens zes WK’s weet te scoren. In totaal staat de teller op negen WK-doelpunten voor de vedette.

Meteen na het laatste fluitsignaal pakte Ronaldo zijn moment: hij keek in de camera en riep tweemaal goed hoorbaar ‘I’m back’.