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Ronaldo kijkt recht in camera en heeft duidelijke boodschap voor criticasters

23 juni 2026, 21:09
Cristiano Ronaldo Portugal Oezbekistan
Foto: © NOS
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond na het WK-duel van Portugal met Oezbekistan (5-0 overwinning) zijn gram gehaald. De 41-jarige vedette keek na het laatste fluitsignaal in de camera en sprak een veelzeggende boodschap uit.

Ronaldo was tegen Oezbekistan de grote man aan de kant van de Portugezen. De 41-jarige vedette kreeg na de WK-opener tegen CR Congo (1-1) nog veel kritiek, maar haalde dinsdagavond zijn gram met twee doelpunten.

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Ronaldo opende het bal na zes minuten voetballen. Hij rondde vanbinnen het strafschopgebied overtuigend af na een voorzet vanaf de rechterflank van João Cancelo. Op slag van rust nam hij de 3-0 voor zijn rekening na een afgemeten pass van Bruno Fernandes.

Ronaldo schreef met zijn eerste treffer een fraai record op zijn naam: hij werd de eerste speler ooit die op minstens zes WK’s weet te scoren. In totaal staat de teller op negen WK-doelpunten voor de vedette.

Meteen na het laatste fluitsignaal pakte Ronaldo zijn moment: hij keek in de camera en riep tweemaal goed hoorbaar ‘I’m back’.

@nossport

😱 Daar is dan Cristiano Ronaldo! Hij maakt zijn 44ste goal als international en zijn eerste dit WK. Ronaldo is de eerste speler ooit die scoort op zes verschillende WK’s. #FIFAWorldCup

♬ origineel geluid - NOS Sport

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.167 Reacties
1.366 Dagen lid
4.287 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat het ook maar tegen de grote teams zien

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep K
GS
DS
PT
1
Colombia
1
2
3
2
DR Congo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Oezbekistan
1
-2
0

Complete Stand

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