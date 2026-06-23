Cristiano Ronaldo haalt gram en gidst Portugal naar monsterscore

Portugal heeft geen fout gemaakt in zijn tweede wedstrijd op het WK. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez rekende dinsdagavond in Houston met speels gemak af met Oezbekistan: 5-0.

Cristiano Ronaldo was de grote man aan de kant van de Portugezen. De 41-jarige vedette kreeg na de WK-opener tegen CR Congo (1-1) nog veel kritiek, maar haalde dinsdagavond zijn gram met twee doelpunten.

Ronaldo opende het bal na zes minuten voetballen. Hij rondde vanbinnen het strafschopgebied overtuigend af na een voorzet vanaf de rechterflank van João Cancelo.

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Ronaldo schreef met zijn treffer een fraai record op zijn naam: hij werd de eerste speler ooit die op minstens zes WK’s weet te scoren. In totaal staat de teller op negen WK-doelpunten voor de vedette.

Portugal had geen kind aan Oezbekistan en wist zijn voordelige marge na ruim een kwartier te verdubbelen via Nuno Mendes, die een vrije trap vanaf een meter of achttien benutte: 2-0. Oezbekistan dacht vervolgens wat terug te doen via Azizjon Ganiev, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een eerdere overtreding op João Cancelo.

Portugal gooide het duel vervolgens nog voor rust in het slot via Ronaldo, die werd weggestoken door Bruno Fernandes en vervolgens oog in oog met doelman Abduvohid Nematov geen fout maakte: 3-0. Het Zuid-Europese land sloeg na rust nog tweemaal toe: eerst werkte Nematov de bal in eigen doel en in de slotfase schoot Rafael Leão verwoestend raak vanaf een meter of twaalf.