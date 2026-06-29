Keren Mexicaanse fans zich massaal tegen Nederland? 'De geluiden die wij horen...'

en bondscoach Ronald Koeman verwacht veel steun voor het Nederlands elftal tijdens het duel met Marokko. Bij de wedstrijd zullen ongetwijfeld veel lokale bewoners uit Mexico aanwezig zijn, en mogelijk leeft daar nog wat oud zeer over de uitschakeling tegen Oranje op het WK 2014.

Mexico werd in 2014 uitgeschakeld door een late, controversiële strafschop. Sindsdien is ‘no era penal’ (‘het was geen penalty’) een gevleugelde uitspraak in het Latijns-Amerikaanse land. Het is daarom denkbaar dat de aanwezige Mexicanen gaan juichen voor Marokko.

Artikel gaat verder onder video

Een journalist stelt op de persconferentie dat Marokko 'een thuiswedstrijd' zal spelen. “Dat ben ik niet met je eens", antwoordt Van Dijk. "Ik denk dat je heel veel oranje zult zien. Dat gevoel heb ik tenminste. Het welkom dat we in het hotel kregen, was al fantastisch."

"De verhalen die wij horen zijn anders dan wat jij hebt gehoord. Er is natuurlijk wat historie, maar ik verwacht veel oranje shirts te zien. Er is ook weer een grote fanwalk van Oranjesupporters. Misschien heb ik het mis, maar we zullen zien.”

De aanvoerder van Nederland is bovendien geïmponeerd door Estadio BBVA. “Ik ben nog nooit in Mexico geweest of in Monterrey, maar het is een mooi stadion.”

Bondscoach Ronald Koeman deelt de mening van Van Dijk. "Vandaag zagen we al veel oranje en bij de wedstrijd zal dat waarschijnlijk nog meer zijn. Ik denk dat we morgen veel mensen in het stadion zullen zien met oranje shirts. We weten dat we veel fans hebben die ons overal volgen en dat geeft ons veel steun."

Koeman verwacht een ‘heel interessante wedstrijd’. “Jammer dat die nu al in het toernooi plaatsvindt”, vindt hij. Als dat niet het geval was, zouden beide landen veel verder kunnen komen, denkt Koeman. Van Dijk vult aan: “Marokko is een team met veel kwaliteit. Het wordt een uitdagende wedstrijd, onder uitdagende omstandigheden. We gaan ervoor.”