Ronald Koeman heeft nieuws over Cody Gakpo op persconferentie voor duel met Marokko

is klaar om maandagnacht in actie te komen voor het Nederlands elftal tegen Marokko, zo laat bondscoach Ronald Koeman weten. Na het verlies van zijn ongeboren zoontje besloot Gakpo bij de selectie van Oranje te blijven, en hij voelt zich klaar om te voetballen.

“Het was triest nieuws dat we te horen kregen, dat Cody, zijn vriendin en familie te horen hebben gekregen”, zegt Koeman op het persmoment in de aanloop naar de zestiende finale, die maandagnacht om 03.00 uur begint. “We hebben alles gedaan wat in onze macht lag om hem te steunen. Cody heeft ook de ruimte gekregen om uit het hotel te gaan en bij zijn familie te zijn.”

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“De manier waarop hij daarmee om is gegaan samen met zijn familie, getuigt van volwassenheid. Hij is ook klaar om te spelen tegen Marokko”, wordt de bondscoach geciteerd door De Telegraaf. Hij laat verder weten te kunnen beschikken over een fitte selectie.

Aanvoerder Virgil van Dijk vertelt dat de spelersgroep Gakpo steunt. “Er voor hem zijn is het allerbelangrijkste. Het is vreselijk. Op zo’n moment wordt weer duidelijk dat voetbal een bijzaak is. En dat er belangrijkere dingen in het leven zijn. Het is heel triest. Dit wil je nooit meemaken.”

Toch wacht de realiteit van een zestiende finale tegen Marokko. “Zoals de bondscoach zegt en Cody kennende is hij er heel erg op gebrand om een ronde door te gaan. Hij is heel volwassen ermee omgegaan. Ik heb heel veel respect voor hoe hij maar ook Noa (van der Bij, de vriendin van Gakpo, red.) en zijn familie dit hebben aangepakt.”

Vooralsnog lijkt Oranje tegen Marokko niet met rouwbanden aan te treden. Volgens Koeman is dat onderwerp binnen de selectie niet ter sprake gekomen.

'Gesproken over Khalid Boulahrouz'

Tijdens het EK van 2008 werd de selectie van het Nederlands elftal ook getroffen door een ingrijpende gebeurtenis. Destijds overleed het pasgeboren dochtertje van Khalid Boulahrouz in een Zwitsers ziekenhuis.

Bondscoach Ronald Koeman zocht hierover contact met assistent-trainer Ruud van Nistelrooij, die destijds als speler deel uitmaakte van de Oranje-selectie. "Ik heb daar met Ruud over gesproken naar aanleiding van de situatie van Cody", zegt Koeman volgens NU.nl. "We hebben er aandacht aan besteed en zijn tot steun geweest. Daar blijft het bij."