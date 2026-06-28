André Ooijer hekelt de geluiden dat de selectie van het Nederlands elftal beter zou kunnen verlaten na het verlies van zijn ongeboren zoontje Elijah. In het NOS-programma De WK-Avond zegt de oud-verdediger dat de mening van de aanvaller zelf gerespecteerd dient te worden.

Eind mei maakten Gakpo en zijn partner Noa van der Bij bekend dat zij in verwachting waren. Het stel heeft al een zoontje van twee, Samuël. Gisteren (zaterdag) bracht Van der Bij echter via Instagram naar buiten dat hun ongeboren kind is overleden. Het jongetje heeft de naam Elijah Raphael Gakpo gekregen. De KNVB maakte vervolgens duidelijk dat Gakpo in samenspraak met zijn partner besloten heeft om bij de spelersgroep van Oranje te blijven, die zich momenteel voorbereidt op de wedstrijd tegen Marokko in de zestiende finales van het WK.

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Ooijer heeft zich sindsdien gestoord aan de reacties. "Je hoort nu mensen zeggen dat hij naar huis moet, dat hij mentaal niet klaar is en dat soort dingen. Dan denk ik bij mezelf: laat Cody zelf, het is een volwassen en heel stabiele jongen. Laat hem gewoon zelf de keuzes maken die hij moet maken. Heb respect voor het feit wat hij zelf vindt. Op het moment dat hij aangeeft dat hij niet kan spelen of het niet aan kan, laat hem dan. Maar laat het bij hém."

"Ik hoor af en toe dingen voorbijkomen in de media dat ik denk: waar bemoei je je mee?", vervolgt Ooijer zijn relaas. "Je kent die jongen niet en weet de situatie niet. Laat het gewoon met rust." De oud-verdediger weet maar al te goed waar hij het over heeft. Ooijer maakte in 2008 immers deel uit van de EK-selectie van Oranje die werd opgeschrikt toen de toenmalige vrouw van Khalid Boulahrouz hun ongeboren kind verloor. Net als Gakpo nu besloot ook Boulahrouz destijds om bij de selectie te blijven, waarna Oranje in de kwartfinales ten onder ging tegen het Rusland van toenmalig bondscoach Guus Hiddink. "Wij hebben het zelf meegemaakt met Boula", zegt Ooijer. "Laat het bij diegene liggen bij wie het ligt. Die haalt daar zijn kracht uit, of niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is", besluit de oud-verdediger. Ron Jans sluit zich daar volledig bij aan: "Dit zijn levenswaarheden. Laat de mensen zelf beoordelen hoe ze er mee om gaan en laat dat bij hen", aldus Jans.