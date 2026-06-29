Danny Makkelie krijgt topaffiche dat impact kan hebben op het Nederlands elftal

Danny Makkelie heeft opnieuw het vertrouwen gekregen van de FIFA op het WK. De Nederlandse toparbiter is aangewezen voor de kraker tussen Frankrijk en Zweden in de achtste finales, waarmee hij alweer zijn derde wedstrijd van het toernooi toegewezen krijgt.

De aanstelling geldt als een fraaie beloning voor de optredens van de 43-jarige scheidsrechter in de groepsfase. Makkelie floot eerder de ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Paraguay, die eindigde in een 4-1 overwinning voor de Amerikanen, en had vervolgens ook de leiding over het duel tussen Marokko en Haïti, dat in 4-2 eindigde.

FIFA geeft Makkelie opnieuw vertrouwen

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Voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden krijgt Makkelie opnieuw de vertrouwde ondersteuning van assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. De Amerikaanse Tori Penso is aangesteld als vierde official, terwijl Brooke Mayo fungeert als reserve-assistent.

Met zijn derde aanstelling behoort Makkelie opnieuw tot de scheidsrechters die ook in de knock-outfase in actie komen. De Nederlander is deze zomer bovendien voor de vijfde keer aanwezig op een eindtoernooi.

Frankrijk en Zweden strijden om plek in volgende ronde

Het duel tussen Frankrijk en Zweden wordt dinsdag om 23.00 uur Nederlandse tijd afgewerkt in New York. De inzet is een plaats in de kwartfinales, waar de winnaar mogelijk tegenover het Nederlands elftal komt te staan als Oranje zich eveneens plaatst voor de laatste acht.