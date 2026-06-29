Charlie Hebdo plaats 'walgelijke' cartoon over overleden moeder Didier Deschamps

In Frankrijk is grote ophef ontstaan over een cartoon van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Op de tekening is bondscoach Didier Deschamps afgebeeld met de urn van zijn onlangs overleden moeder. De cartoon leidt tot felle kritiek.

De moeder van Deschamps, Ginette, overleed vorige week dinsdag. De bondscoach van Frankrijk verliet daarop direct het trainingskamp van Les Bleus in Boston om terug te keren naar Frankrijk voor de uitvaart. Daardoor ontbrak hij bij de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen (3-1).

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Kort na haar overlijden publiceerde Charlie Hebdo een omstreden cartoon. Daarop is te zien hoe Deschamps de urn van zijn moeder omhoog houdt, met daarbij de tekst: 'Didier Deschamps neemt de beker mee naar huis.'

De cartoon zorgt voor veel woede, ook binnen de Franse nationale ploeg. Teammanager Bachir Nehar reageerde fel op sociale media. "Ik zal de vrijheid van meningsuiting altijd verdedigen. Maar de cover van Charlie Hebdo is walgelijk en nodeloos wreed. We mogen om alles lachen, maar iedereen staat ook vrij om een grap ongepast te vinden. Dit is een schande."

Ook vanuit de Franse politiek klinkt kritiek. Parlementslid Antoine Léaument noemt de cartoon respectloos. "Je moet ongevoelig zijn om om het leed van anderen te kunnen lachen. Deschamps is niet zomaar een publiek figuur, maar vooral een rouwende zoon. Is een beetje respect echt te veel gevraagd?"

Zie hieronder beelden van de cartoon van Charlie Hebdo: