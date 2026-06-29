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Charlie Hebdo plaats 'walgelijke' cartoon over overleden moeder Didier Deschamps

29 juni 2026, 18:13
Charlie Hebdo plaats 'walgelijke' cartoon over overleden moeder Didier Deschamps
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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In Frankrijk is grote ophef ontstaan over een cartoon van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Op de tekening is bondscoach Didier Deschamps afgebeeld met de urn van zijn onlangs overleden moeder. De cartoon leidt tot felle kritiek.

De moeder van Deschamps, Ginette, overleed vorige week dinsdag. De bondscoach van Frankrijk verliet daarop direct het trainingskamp van Les Bleus in Boston om terug te keren naar Frankrijk voor de uitvaart. Daardoor ontbrak hij bij de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen (3-1).

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Kort na haar overlijden publiceerde Charlie Hebdo een omstreden cartoon. Daarop is te zien hoe Deschamps de urn van zijn moeder omhoog houdt, met daarbij de tekst: 'Didier Deschamps neemt de beker mee naar huis.'

De cartoon zorgt voor veel woede, ook binnen de Franse nationale ploeg. Teammanager Bachir Nehar reageerde fel op sociale media. "Ik zal de vrijheid van meningsuiting altijd verdedigen. Maar de cover van Charlie Hebdo is walgelijk en nodeloos wreed. We mogen om alles lachen, maar iedereen staat ook vrij om een grap ongepast te vinden. Dit is een schande."

Ook vanuit de Franse politiek klinkt kritiek. Parlementslid Antoine Léaument noemt de cartoon respectloos. "Je moet ongevoelig zijn om om het leed van anderen te kunnen lachen. Deschamps is niet zomaar een publiek figuur, maar vooral een rouwende zoon. Is een beetje respect echt te veel gevraagd?"

Zie hieronder beelden van de cartoon van Charlie Hebdo:

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Wordt gespeeld op 30 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Didier Deschamps

Didier Deschamps
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (15 okt. 1968)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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