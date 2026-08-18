(39) traint vanaf dinsdag mee bij FC Utrecht, zo maakt de club bekend. De aanvaller zit zonder club sinds hij eerder deze zomer vertrok bij de Marokkaanse topclub Wydad Casablanca en krijgt in de Domstad de mogelijkheid om zijn conditie op peil te houden. Over een mogelijk contract wordt door FC Utrecht met geen woord gerept.

Amrabat kwam afgelopen seizoen tot 35 officiële optredens namens Wydad, waarin hij goed was voor vier doelpunten en drie assists. De 64-voudig Marokkaans international liep deze zomer uit zijn contract, maar lijkt nog niet toe te zijn aan stoppen.

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In afwachting van een nieuwe uitdaging sluit Amrabat per direct aan bij de trainingen van FC Utrecht. "Hij krijgt de mogelijkheid om fit te blijven en vanuit de verbondenheid die hij voelt bij de club wil hij graag iets bijdragen. FC Utrecht profiteert op zijn beurt van zijn ervaring, in de vorm van een mentorrol voor jonge spelers", schrijft de club op X.

De in Naarden geboren Amrabat speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar beleefde zijn doorbraak in het betaald voetbal uiteindelijk bij FC Omniworld, de voorloper van het huidige Almere City FC. Via VVV-Venlo verdiende hij een overstap naar PSV, waar hij tussen 2008 en 2011 onder contract stond. Na zijn vertrek uit Eindhoven speelde Amrabat voor een indrukwekkend rijtje clubs in het buitenland, waaronder Galatasaray, Málaga en Watford. De afgelopen seizoenen was hij actief in Saudi-Arabië (Al-Nassr), Griekenland (AEK Athene), Engeland (Hull City) en meest recentelijk dus Marokko.