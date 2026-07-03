De achtste finale op het WK tussen gastland Mexico en Engeland gaat mogelijk uren eerder dan gepland beginnen. Vanwege het noodweer dat wordt voorspeld in Mexico-Stad, overweegt de FIFA om de aftrap maar liefst zes uur eerder te laten plaatsvinden.

Dat wordt gemeld door onder meer de BBC. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Mexico en Engeland in de nacht van maandag op dinsdag om 2.00 uur (Nederlandse tijd) de strijd aan zouden gaan in het iconische Estadio Azteca in de Mexicaanse hoofdstad. De weersvoorspellingen zijn echter grimmig: er wordt rekening gehouden met onweersbuien en zware regenval.

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De FIFA overweegt daarom om het duel zes uur eerder te laten beginnen, om 12.00 uur 's middags lokale tijd - in Nederland is het dan 20.00 uur 's avonds (op zondag) en in Engeland 19.00 uur 's avonds. Dat zou veel Engelse fans - vooral de jongsten onder hen - bijzonder goed uitkomen. Bondscoach Thomas Tuchel sprak zich na de gewonnen zestiende finale tegen DR Congo (2-1) overigens al uit over het late aanvangstijdstip en gaf Engelse ouders een glashelder advies: "Schrijf een excuusbriefje voor school en laat je kinderen gewoon kijken."

De FIFA heeft de mogelijke vervroeging van Mexico - Engeland nog niet bevestigd.

Het weer heeft dit WK al eerder voor problemen gezorgd. Zo werd de rust - van normaal gesproken een kwartier - bij het pouleduel tussen Frankrijk en Irak, dat werd gespeeld in het Amerikaanse Philadelphia, opgerekt tot maar liefst twee uur als gevolg van onweer en zware regenval rond het stadion. Ook rond de derde groepswedstrijd van Nederland, tegen Tunesië, werd noodweer verwacht waardoor ook bij die wedstrijd voor vertraging gevreesd werd, maar achteraf bleek die angst ongegrond. De zestiende finale tussen Mexico en Ecuador moest er ook aan geloven: de aftrap van die wedstrijd werd met een uur uitgesteld.