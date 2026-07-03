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Summerville bijt van zich af: 'Daar is geen plaats voor in het voetbal'

3 juli 2026, 20:28
Ronald Koeman en Crysencio Summerville
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Crysencio Summerville laat voor het eerst na de WK-uitschakeling van het Nederlands elftal van zich horen op Instagram. De rechtsbuiten reageert onder meer op de racistische teksten waarmee hij werd bestookt na het missen van een cruciale penalty in de strafschoppenserie tegen Marokko.

De 24-jarige Summerville beleefde op het eindtoernooi zijn definitieve doorbraak in Oranje. In de poulewedstrijden tegen Japan (2-2) en Zweden (5-1) kwam de buitenspeler van (nu nog) West Ham United telkens eenmaal tot scoren. In de zestiende finale tegen Marokko leverde Summervillle bovendien knap de assist bij de 1-0 van Cody Gakpo, die uiteindelijk vlak voor tijd ongedaan werd gemaakt door een rake kopbal van Issa Diop. In de daardoor noodzakelijke verlenging werd niet meer gescoord, waardoor penalty's voor de beslissing moesten zorgen. Summerville was als vijfde Oranje-speler aan de beurt, maar zag zijn inzet gestopt worden door de Marokkaanse doelman Yassine Bounou. Ismael Saibari deelde daarna de genadeklap uit en stuurde Oranje naar huis.

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Summerville deelt op zijn Instagram meerdere foto's van de afgelopen weken, en schrijft 'trots en dankbaar' te zijn dat hij de kans heeft gekregen om zijn WK-debuut te maken. "We kwamen hier met maar één droom: geschiedenis schrijven voor ons land. Maar helaas, het is niet geëindigd zoals we hadden gehoopt. Dat doet pijn en is niet makkelijk te accepteren", aldus de rechtsbuiten. Summerville spreekt daarna zijn dank uit richting de inmiddels vertrokken bondscoach Ronald Koeman, zijn ploeggenoten, de technische staf én 'iedereen die van het begin tot het eind achter ons heeft gestaan'. "Jullie liefde en steun zijn niet onopgemerkt gebleven", aldus Summerville.

Na de pijnlijke uitschakeling werden Summerville en de andere twee Oranje-spelers die hun penalty er niet in kregen, Quinten Timber en Justin Kluivert, op sociale media bestookt met kwetsende en racistische reacties. De KNVB heeft daarom inmiddels aangifte gedaan van groepsbelediging, zo maakte de voetbalbond eerder vandaag bekend. Summerville spreekt zich in zijn post duidelijk uit: "Er is geen plaats voor racisme. Niet in het voetbal, niet in de maatschappij, nooit. Laten we beter zijn en het juiste voorbeeld geven aan de volgende generatie. Meer dan ooit, moeten we nu bij elkaar blijven. We'll be back."

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

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