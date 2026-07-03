Ajax heeft een eerste bod uitgebracht op Lucas Agazzi, zo meldt zijn zaakwaarnemer Pablo Rivero. Zijn werkgever, Defensor, zou het Amsterdamse bod echter hebben afgewezen.

De 21-jarige Agazzi doorliep de jeugdopleiding van Defensor en maakt sinds 2023 deel uit van de eerste selectie. De rechtspoot kan op de gehele rechterflank uit de voeten, maar speelt doorgaans als rechtsbuiten. Dit kalenderjaar speelde Agazzi vijftien officiële wedstrijden voor Defensor, waarin hij eenmaal trefzeker was en vier keer de assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot.

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Sinds 2024 is Agazzi, die ook over een Italiaans paspoort beschikt, bovendien international van Uruguay Onder-20. Inmiddels heeft hij vijftien wedstrijden namens dat elftal achter zijn naam, waaronder negen op het Zuid-Amerikaans Kampioenschap Onder-20 van 2025.

Ajax zou Agazzi graag naar Nederland halen, zo meldt zijn zaakwaarnemer tegenover Sport890. Volgens Rivero hebben de Amsterdammers inmiddels een eerste bod bij Defensor neergelegd, dat echter als 'te laag' zou zijn bestempeld en daarom is afgewezen door de Uruguayanen.

Gezien zijn profiel lijkt Agazzi in eerste instantie een potentiële aanwinst voor Jong Ajax, dat actief is in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Míchel heeft bij de hoofdmacht immers de beschikking over drie kandidaten voor de rechtsbuitenpositie: Steven Berghuis, Rayane Bounida en de afgelopen winterstop aangetrokken Maher Carrizo.