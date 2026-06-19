Ajax bereikt akkoord en betaalt 9 miljoen euro voor ervaren linksback

Ajax heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt met AS Monaco over de komst van Caio Henrique Oliveira Silva (28), zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend op basis van bronnen rondom de Monegaskische club. De ervaren linksback komt voor een bedrag van minimaal negen miljoen euro naar Amsterdam.
Eerder werd al bekend dat Ajax zijn vizier heeft gericht op de Braziliaan, die op sociale media direct werd overspoeld met reacties van Ajax-fans. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers inmiddels een akkoord op hoofdlijnen bereikt met AS Monaco. De technisch directeur voert nog gesprekken met Caio Henrique, maar zet in op een contract tot medio 2029 of 2030.
Ajax betaalt een transfersom van negen miljoen euro voor de 28-jarige linksback. Dat bedrag kan nog oplopen tot 9,5 miljoen euro. Caio Henrique, die tevens de Spaanse nationaliteit bezit, is een veelzijdige speler: hij kan ook uit de voeten als centrale verdediger en als linkermiddenvelder. Ajax ziet hem volgens De Telegraaf vooral als ervaren optie voor de linksbackpositie.
Caio Henrique vertrok in 2016 van Santos naar Atlético Madrid, waar hij slechts één wedstrijd in het eerste elftal speelde. De Spanjaarden verhuurden hem aan Fluminense, waarna hij vervolgens voor acht miljoen euro werd verkocht aan Monaco. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde: hij speelde in zes seizoenen liefst 211 wedstrijden.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik vraag me serieus af of er niet eens kritisch gekeken moet worden naar de financiële huishouding van Ajax. Bijna ieder transferwindow worden er weer miljoenen uitgegeven en nu opnieuw bijna tien miljoen euro voor een 28-jarige linksback. Dan komt automatisch de vraag naar boven hoe dit zich verhoudt tot de regels rondom Financial Fair Play en financiële duurzaamheid. Bijna tien miljoen euro voor een speler die richting de dertig gaat en waarschijnlijk weinig restwaarde vertegenwoordigt, blijft een forse investering. Zeker als je bedenkt dat Ajax de afgelopen jaren ook al veel geld heeft uitgegeven aan spelers die uiteindelijk weinig hebben opgeleverd. Daarnaast vraag ik me af hoeveel andere clubs daadwerkelijk serieus in de markt waren voor hem. Als meerdere topclubs interesse hadden, is zo’n bedrag beter te verklaren. Maar als Ajax vrijwel alleen stond, dan voelt het alsof er opnieuw flink wordt betaald. Persoonlijk had ik eerder verwacht dat Ajax zijn prioriteit zou leggen bij een veelzijdige aanvaller of creatieve speler voorin. Daar leek de grootste behoefte te liggen. Bijna tien miljoen euro voor een linksback voelt daarom toch als een opvallende keuze. Misschien pakt het sportief uitstekend uit, maar het blijft een transfer waarbij ik vooral benieuwd ben hoe Ajax dit financieel blijft verantwoorden en of er ooit nog eens kritisch gekeken wordt naar de enorme bedragen die de club de laatste jaren blijft uitgeven.
Dan kan je toch zien dar er in Amsterdam meer geld is voor transfers dan in Rotterdam. Ajax haalt een linksback voor bijna 10 miljoen en Feyenoord moet het hebben van een gratis speler op de linksback. Ook een Spanjaard trouwens.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik vraag me serieus af of er niet eens kritisch gekeken moet worden naar de financiële huishouding van Ajax. Bijna ieder transferwindow worden er weer miljoenen uitgegeven en nu opnieuw bijna tien miljoen euro voor een 28-jarige linksback. Dan komt automatisch de vraag naar boven hoe dit zich verhoudt tot de regels rondom Financial Fair Play en financiële duurzaamheid. Bijna tien miljoen euro voor een speler die richting de dertig gaat en waarschijnlijk weinig restwaarde vertegenwoordigt, blijft een forse investering. Zeker als je bedenkt dat Ajax de afgelopen jaren ook al veel geld heeft uitgegeven aan spelers die uiteindelijk weinig hebben opgeleverd. Daarnaast vraag ik me af hoeveel andere clubs daadwerkelijk serieus in de markt waren voor hem. Als meerdere topclubs interesse hadden, is zo’n bedrag beter te verklaren. Maar als Ajax vrijwel alleen stond, dan voelt het alsof er opnieuw flink wordt betaald. Persoonlijk had ik eerder verwacht dat Ajax zijn prioriteit zou leggen bij een veelzijdige aanvaller of creatieve speler voorin. Daar leek de grootste behoefte te liggen. Bijna tien miljoen euro voor een linksback voelt daarom toch als een opvallende keuze. Misschien pakt het sportief uitstekend uit, maar het blijft een transfer waarbij ik vooral benieuwd ben hoe Ajax dit financieel blijft verantwoorden en of er ooit nog eens kritisch gekeken wordt naar de enorme bedragen die de club de laatste jaren blijft uitgeven.
Dan kan je toch zien dar er in Amsterdam meer geld is voor transfers dan in Rotterdam. Ajax haalt een linksback voor bijna 10 miljoen en Feyenoord moet het hebben van een gratis speler op de linksback. Ook een Spanjaard trouwens.