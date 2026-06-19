Ajax bereikt akkoord en betaalt 9 miljoen euro voor ervaren linksback

Ajax heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt met AS Monaco over de komst van Oliveira Silva (28), zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend op basis van bronnen rondom de Monegaskische club. De ervaren linksback komt voor een bedrag van minimaal negen miljoen euro naar Amsterdam.

Eerder werd al bekend dat Ajax zijn vizier heeft gericht op de Braziliaan, die op sociale media direct werd overspoeld met reacties van Ajax-fans. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers inmiddels een akkoord op hoofdlijnen bereikt met AS Monaco. De technisch directeur voert nog gesprekken met Caio Henrique, maar zet in op een contract tot medio 2029 of 2030.

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Ajax betaalt een transfersom van negen miljoen euro voor de 28-jarige linksback. Dat bedrag kan nog oplopen tot 9,5 miljoen euro. Caio Henrique, die tevens de Spaanse nationaliteit bezit, is een veelzijdige speler: hij kan ook uit de voeten als centrale verdediger en als linkermiddenvelder. Ajax ziet hem volgens De Telegraaf vooral als ervaren optie voor de linksbackpositie.

Caio Henrique vertrok in 2016 van Santos naar Atlético Madrid, waar hij slechts één wedstrijd in het eerste elftal speelde. De Spanjaarden verhuurden hem aan Fluminense, waarna hij vervolgens voor acht miljoen euro werd verkocht aan Monaco. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde: hij speelde in zes seizoenen liefst 211 wedstrijden.