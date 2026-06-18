Ajax troeft AC Milan af en heeft eerste zomeraanwinst binnen

Ajax staat op het punt zich te versterken met Fouad Zahouani. Volgens De Telegraaf heeft de Amsterdamse club definitief een akkoord bereikt met het Marokkaanse Union Touarga Sportif over de komst van de twintigjarige linksback. De Amsterdammers troeven meerdere clubs af.
Ajax-watcher Mike Verweij kondigde de transfer vorige week al aan in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Een Marokkaans jeugdinternational, Fouad Zahouani. Die is wereldkampioen geworden met Marokko Onder 20 en speelt als linksback. Die gaat ook komen, maar is in eerste instantie voor Jong Ajax", vertelde Verweij destijds.
Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist hebben beide clubs inmiddels overeenstemming bereikt. Technisch directeur Jordi Cruijff betaalt naar verluidt een vaste transfersom van 500.000 euro voor het talent. Via bonussen kan dat bedrag nog oplopen met 300.000 euro.
Met de komst van Zahouani lijkt Ajax bovendien meerdere Europese clubs af te troeven. Volgens De Telegraaf stonden ook AC Milan, Udinese en VfB Stuttgart concreet in de markt voor de Marokkaanse verdediger.
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