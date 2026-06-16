Alex Kroes vindt nieuwe uitdaging na Ajax-vertrek

Alex Kroes heeft enkele maanden na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe uitdaging in de voetballerij gevonden. Hij gaat aan de slag bij LASK Linz regerend landskampioen van Oostenrijk, zo meldt ESPN. Bij de club uit Oostenrijk treedt de Nederlander als vicepresident toe tot het bestuur en is hij in verregaande onderhandelingen om via een minderheidsbelang mede-eigenaar te worden. Kroes krijgt in Linz een belangrijke rol als dealmaker binnen het transferbeleid en moet de organisatie verder helpen professionaliseren.

Voor Kroes betekent de overstap naar Oostenrijk zijn eerste klus sinds hij in januari van dit jaar voortijdig vertrok uit de Johan Cruijff ArenA. Eerder was de voormalig eigenaar van Go Ahead Eagles en zaakwaarnemerskantoor SEG ook werkzaam bij AZ. Bij LASK stapt hij in op een absoluut hoogtepunt in de clubhistorie. De formatie van hoofdtrainer Dietmar Kühbauer legde afgelopen seizoen beslag op de dubbel, door naast de bekerwinst ook voor het eerst in 61 jaar de Oostenrijkse landstitel te veroveren.

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Hoewel Kroes zich bij de Oostenrijkers niet gaat bezighouden met de dagelijkse leiding, wordt hij een cruciale pion in het aan- en verkoopbeleid. "LASK heeft bewezen dat het meer in zijn mars heeft dan alleen Oostenrijk", vertelt de kersverse vicepresident op de clubkanalen. "Ik wil die ontwikkeling helpen vormgeven met mijn ervaring en contacten in Europa", aldus de bestuurder. Ook Christoph Königslehner, de president van LASK, is verheugd met de komst van de Nederlander. "Het is fantastisch dat we Alex Kroes hebben kunnen aantrekken. Zijn expertise en netwerk zijn precies wat we nu nodig hebben", stelt Königslehner.

De aanstelling van Kroes past in de bredere ambitie van LASK om zich structureel te meten met de Europese top. De club investeerde de voorbije jaren al fors in de faciliteiten, waaronder de bouw van de nieuwe Raiffeisen Arena met een capaciteit van ruim 19.000 toeschouwers. Daarnaast werd er veel kapitaal in de jeugdopleiding en het internationale scoutingnetwerk gestoken. Opvallend genoeg tekende LASK in april van dit jaar nog een langdurige strategische samenwerking met Ajax, de club waar Kroes in het verleden de scepter zwaaide als technisch directeur.