FC Midtjylland is in gesprek met Ajax over een transfer van , meldt De Telegraaf. De nummer twee van Denemarken hoopt de spits te verleiden terug te keren naar zijn geboorteland.

Dolberg keerde een jaar geleden terug bij Ajax, nadat hij de club in 2019 had verlaten. De Amsterdammers maakten een bedrag van zo'n tien miljoen euro over aan RSC Anderlecht. De spits kende echter geen sterk seizoen en moest het regelmatig stellen met een reserverol. In de Eredivisie kwam hij in 22 wedstrijden tot drie treffers en drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Een maand geleden werd in Denemarken al gemeld dat FC Midtjylland hoopt Dolberg deze zomer terug naar zijn geboorteland te halen. Volgens De Telegraaf is het spel nu op de wagen en spreekt de Deense topclub inmiddels met Ajax en met de spits over een transfer.

Dolberg heeft nog een contract tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA. De krant laat in het midden of Ajax bereid is om mee te werken aan een vertrek en hoe de aanvaller hier zelf tegenover staat. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Dolberg momenteel een transferwaarde van 10,5 miljoen euro.