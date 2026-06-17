Live voetbal

Deense topclub wil Kasper Dolberg losweken bij Ajax

17 juni 2026, 12:50
Kasper Dolberg van Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

FC Midtjylland is in gesprek met Ajax over een transfer van Kasper Dolberg, meldt De Telegraaf. De nummer twee van Denemarken hoopt de spits te verleiden terug te keren naar zijn geboorteland.

Dolberg keerde een jaar geleden terug bij Ajax, nadat hij de club in 2019 had verlaten. De Amsterdammers maakten een bedrag van zo'n tien miljoen euro over aan RSC Anderlecht. De spits kende echter geen sterk seizoen en moest het regelmatig stellen met een reserverol. In de Eredivisie kwam hij in 22 wedstrijden tot drie treffers en drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Een maand geleden werd in Denemarken al gemeld dat FC Midtjylland hoopt Dolberg deze zomer terug naar zijn geboorteland te halen. Volgens De Telegraaf is het spel nu op de wagen en spreekt de Deense topclub inmiddels met Ajax en met de spits over een transfer.

Dolberg heeft nog een contract tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA. De krant laat in het midden of Ajax bereid is om mee te werken aan een vertrek en hoe de aanvaller hier zelf tegenover staat. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Dolberg momenteel een transferwaarde van 10,5 miljoen euro.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax Dolberg en Baas

Ajax zet 21 (!) spelers in de etalage

  • do 4 juni, 14:27
  • 4 jun. 14:27
  • 19
Daley Blind

Nieuwe linksback én Daley Blind hard op weg naar Ajax

  • za 13 juni, 11:03
  • 13 jun. 11:03
  • 9
Mika Godts is klaar met de Amsterdamse wisselvalligheid

Mika Godts is klaar met de Amsterdamse wisselvalligheid

  • Gisteren, 16:48
  • Gisteren, 16:48
  • 1
3 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
295 Reacties
496 Dagen lid
861 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pak jouw verlies. Strik erom en weg

12deman
958 Reacties
353 Dagen lid
804 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wanneer Ajax zijn salaris blijft betalen, zal het wel rondkomen.

Kicker
397 Reacties
704 Dagen lid
892 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Minimaal zijn koopsom anders niet. Dolberrg heeft zijn waarde als 2e spits na het aantrekken van een goede ervaren 1e spits.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
295 Reacties
496 Dagen lid
861 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pak jouw verlies. Strik erom en weg

12deman
958 Reacties
353 Dagen lid
804 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wanneer Ajax zijn salaris blijft betalen, zal het wel rondkomen.

Kicker
397 Reacties
704 Dagen lid
892 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Minimaal zijn koopsom anders niet. Dolberrg heeft zijn waarde als 2e spits na het aantrekken van een goede ervaren 1e spits.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws