was afgelopen seizoen de smaakmaker op de Nederlandse velden. Met zeventien doelpunten en twaalf assists kroonde de Belgische linksbuiten zich tot de Meest Waardevolle Speler van de Eredivisie. In een interview met ABA Today, het officiële magazine van de Ajax Business Associates, praat de 21-jarige aanvaller openhartig over zijn snelle groei, de harde lessen in de Johan Cruijff ArenA en de Rode Duivels.

Het voelt als een eeuwigheid geleden dat Godts als zeventienjarig talent van KRC Genk in Amsterdam tekende. "In de ArenA zie je dat Ajax een grote club is. Een historische club", trapt Godts af. "Ik moest wennen aan de cultuur en sfeer, dat zorgde voor gezonde spanning." Al snel volgde zijn debuut onder John Heitinga tegen Fortuna Sittard. "Hij vroeg me waarom ik naar Ajax was gekomen. ‘Om te voetballen natuurlijk’, zei ik. Toen hoorde ik dat ik bij de selectie zat. Een dag om nooit te vergeten."

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Inmiddels is de buitenspeler een onmisbare schakel en treedt hij met zijn statistieken in de voetsporen van Dušan Tadić. Tegenstanders passen hun tactiek inmiddels volledig op hem aan, maar Godts blijft er zelf nuchter onder. "Ik moet me vooral richten op mijn eigen spel, niet op statistieken. De enige actie die telt, is de volgende actie. Als je te veel nadenkt, wordt het lastiger."

Kritisch op Ajax en 'gekke' keepers

Hoewel Godts persoonlijk werd verkozen tot Talent van het Jaar, baalt hij stevig van het wisselvallige seizoen van de Amsterdammers. "Thuis verliezen van FC Twente mag eigenlijk niet. We hebben te vaak onnodig wedstrijden uit handen gegeven. Misschien missen we soms net de discipline om een 2-0 voorsprong over de streep te trekken."

Als aanvaller houdt hij van voetbal met flair en lef. Volgens de Ajacied wordt er tegenwoordig wel meer gevraagd van een moderne linksbuiten dan vroeger. "Er worden nu ook andere dingen verwacht. Met flair en lef spelen, net als de dribbels die je moet laten zien. Ik kijk zelf ook graag naar voetballers met flair en lef."

Lachend reageert hij op de stelling dat linksbuitens en keepers een apart slag volk zijn. "Keepers zijn altijd wel apart, daar ga ik mee akkoord. Je moet ook wel een beetje apart zijn als je elke dag honderd schoten op je gezicht krijgt. Dan moet je wel een beetje gek zijn. Maar het zijn leuke mensen, hoor."

WK-domper met de Rode Duivels

Zijn sterke spel leverde Godts onlangs zijn debuut op bij de Rode Duivels onder Rudi Garcia, waarin hij speelde tegen de Verenigde Staten en Mexico. Toch volgde er een bittere pil: Godts werd uiteindelijk buiten de definitieve WK-selectie gelaten. De knop is echter direct omgezet. "De focus ligt op Ajax. Om verder te komen moet ik goed blijven presteren, maar wat we als team presteren is het belangrijkste. Als ik het goed blijf doen en Ajax gaat ook goed, dan is dat het mooiste."