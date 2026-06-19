Ajax heeft zijn vizier gericht op . Volgens Foot Mercato wil de Amsterdamse club deze zomer serieus werk maken van de komst van de ervaren linksback van AS Monaco.

De 28-jarige Braziliaan staat hoog op het verlanglijstje van de Amsterdammers. Vooral zijn aanvallende kwaliteiten spreken de clubleiding aan. Ajax ziet in Henrique een profiel dat uitstekend past bij de speelwijze die het nastreeft en zou daarom willen doorpakken op de transfermarkt.

Ajax ziet ideale versterking voor linkerflank

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Henrique verruilde Atlético Madrid in de zomer van 2020 voor AS Monaco en groeide sindsdien uit tot een belangrijke schakel binnen de ploeg uit het prinsdom. De vleugelverdediger speelde inmiddels 211 officiële wedstrijden voor de Monegasken, waarin hij drie keer scoorde en liefst 41 assists afleverde.

Ook afgelopen seizoen was hij een vaste kracht. De Braziliaan kwam tot 32 officiële optredens en was daarbij goed voor twee assists. Zijn prestaties leverden hem bovendien vijf interlands voor Brazilië op, al maakte hij geen deel uit van de WK-selectie.

Volgens de berichtgeving zou een transfersom van ongeveer tien miljoen euro, exclusief eventuele bonussen, voldoende kunnen zijn om Monaco aan de onderhandelingstafel te krijgen. Naast Ajax volgt ook Flamengo zijn situatie op de voet. Het contract van Henrique bij Monaco loopt nog maar een jaar door.

Ajax-supporters laten direct van zich horen

Het nieuws over de mogelijke komst van Henrique heeft direct voor enthousiasme gezorgd onder de Ajax-aanhang. Op Instagram stromen de reacties onder zijn meest recente bericht massaal binnen. Supporters roepen de linksback op om de overstap naar Amsterdam te maken en laten in groten getale weten hem graag in het rood-witte shirt te zien spelen.

De Braziliaan blijft niet onbewogen onder alle aandacht. Henrique reageert vrijwel direct door verschillende berichten van Ajax-supporters van een like te voorzien. Daarmee wakkert hij de speculaties rond een mogelijke transfer naar Amsterdam alleen maar verder aan.