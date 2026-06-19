Live voetbal 1

Ajax-fans overspoelen transferdoelwit Caio Henrique, die meteen reageert

19 juni 2026, 03:19
Fans van Ajax roepen Caio Henrique op om naar Amsterdam te komen
Foto: © Imago/Instagram
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax heeft zijn vizier gericht op Caio Henrique. Volgens Foot Mercato wil de Amsterdamse club deze zomer serieus werk maken van de komst van de ervaren linksback van AS Monaco.

De 28-jarige Braziliaan staat hoog op het verlanglijstje van de Amsterdammers. Vooral zijn aanvallende kwaliteiten spreken de clubleiding aan. Ajax ziet in Henrique een profiel dat uitstekend past bij de speelwijze die het nastreeft en zou daarom willen doorpakken op de transfermarkt.

Ajax ziet ideale versterking voor linkerflank

Artikel gaat verder onder video

Henrique verruilde Atlético Madrid in de zomer van 2020 voor AS Monaco en groeide sindsdien uit tot een belangrijke schakel binnen de ploeg uit het prinsdom. De vleugelverdediger speelde inmiddels 211 officiële wedstrijden voor de Monegasken, waarin hij drie keer scoorde en liefst 41 assists afleverde.

Ook afgelopen seizoen was hij een vaste kracht. De Braziliaan kwam tot 32 officiële optredens en was daarbij goed voor twee assists. Zijn prestaties leverden hem bovendien vijf interlands voor Brazilië op, al maakte hij geen deel uit van de WK-selectie.

Volgens de berichtgeving zou een transfersom van ongeveer tien miljoen euro, exclusief eventuele bonussen, voldoende kunnen zijn om Monaco aan de onderhandelingstafel te krijgen. Naast Ajax volgt ook Flamengo zijn situatie op de voet. Het contract van Henrique bij Monaco loopt nog maar een jaar door.

Ajax-supporters laten direct van zich horen

Het nieuws over de mogelijke komst van Henrique heeft direct voor enthousiasme gezorgd onder de Ajax-aanhang. Op Instagram stromen de reacties onder zijn meest recente bericht massaal binnen. Supporters roepen de linksback op om de overstap naar Amsterdam te maken en laten in groten getale weten hem graag in het rood-witte shirt te zien spelen.

De Braziliaan blijft niet onbewogen onder alle aandacht. Henrique reageert vrijwel direct door verschillende berichten van Ajax-supporters van een like te voorzien. Daarmee wakkert hij de speculaties rond een mogelijke transfer naar Amsterdam alleen maar verder aan.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Het logo van voetbalclub Ajax

Domper voor Ajax: Ziggo stopt na 12,5 jaar als hoofdsponsor

  • Gisteren, 15:09
  • Gisteren, 15:09
  • 6
Kasper Dolberg van Ajax

Deense topclub wil Kasper Dolberg losweken bij Ajax

  • wo 17 juni, 12:50
  • 17 jun. 12:50
  • 8
Daley Blind

Nieuwe linksback én Daley Blind hard op weg naar Ajax

  • za 13 juni, 11:03
  • 13 jun. 11:03
  • 9
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Caio Henrique

Caio Henrique
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 28 jaar (31 jul. 1997)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
22
0
2024/2025
Monaco
27
0
2023/2024
Monaco
9
0
2022/2023
Monaco
35
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws