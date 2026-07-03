De KNVB onderneemt juridische stappen nadat verschillende spelers van het Nederlands elftal op social media zijn overspoeld met racistische boodschappen na de uitschakeling op het WK. Bondsvoorzitter Frank Paauw gaat aangifte doen van groepsbelediging, zo meldt de voetbalbond in een persbericht.

Oranje strandde in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finales van het WK, omdat Marokko na een 1-1 gelijkspel aan het langste eind trok in de penaltyserie. Namens Nederland misten Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville vanaf elf meter. Alle drie werden op social media overspoeld met racistische en kwetsende reacties. De KNVB besloot daarom eerder al om een melding te doen bij Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD).

Artikel gaat verder onder video

"De juridisch medewerkers van het meldpunt onderzoeken de meldingen en kunnen als deze strafbaar blijken te zijn uiteenlopende acties ondernemen, van het aanschrijven van de platformen om uitingen of zelfs accounts te verwijderen tot en met het doen van aangifte namens de melder", legt de voetbalbond uit. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar: "Op verzoek van MOD zijn al verschillende uitingen door X verwijderd en het verzoek om een account met daarin de vermelding siegheil te verwijderen staat uit."

De KNVB gaat echter een stap verder en bewandelt dus ook het strafrechtelijke pad. "De cases die geschikt zijn voor een aangifte worden nu via de KNVB overgedragen aan het OM, waar de KNVB inmiddels ook contact mee heeft. Uiteraard kan iedereen daar ook rechtstreeks aangifte doen. Namens de KNVB zal bondsvoorzitter Frank Paauw dit doen. Gezien het grote belang dat de KNVB aan deze zaak hecht, zijn twee wegen bewandeld en worden zo de beschikbare krachten gebundeld", schrijft de bond.

"Het is helaas nooit mogelijk om volledig te zijn en elke racistische reactie op te sporen en op te pakken, maar de KNVB wil een heel duidelijk signaal afgeven: er zijn grenzen en voor wie die grenzen overtreedt zijn er consequenties", besluit de KNVB.