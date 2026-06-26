KNVB wint rechtszaak: grote gevolgen voor het amateurvoetbal

De KNVB mag het weekendvoetbal vanaf komend seizoen invoeren in de tweede en derde klasse van het amateurvoetbal. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. De uitspraak is een flinke tegenvaller voor de Kerngroep Weekendvoetbal, die namens meerdere amateurclubs een rechtszaak tegen de voetbalbond had aangespannen.

Al maanden is het zogeheten weekendvoetbal onderwerp van discussie binnen het amateurvoetbal. De KNVB wil vanaf komend seizoen zaterdag- en zondagclubs in de tweede en derde klasse samen in één competitie kunnen indelen. Tot nu toe werden deze clubs grotendeels van elkaar gescheiden. Het gevolg van deze wijziging is dat clubs vaker op een andere speeldag kunnen uitkomen dan zij gewend zijn. De thuisspelende vereniging bepaalt namelijk de wedstrijddag. Er is één uitzondering: de ongeveer veertig principiële zaterdagclubs hoeven nooit op zondag in actie te komen.

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De plannen van de KNVB stuitten op veel weerstand. Tientallen amateurclubs sloegen de handen ineen en steunden de opgerichte Kerngroep Weekendvoetbal. Deze groep, die in de rechtbank werd vertegenwoordigd door acht clubs, stapte maandag naar de rechter in een poging de invoering tegen te houden.

De voorzieningenrechter heeft de KNVB vrijdag echter in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank heeft de voetbalbond voldoende beleidsvrijheid om het besluit te nemen. "De KNVB heeft beleidsvrijheid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is dat de rechter in een bodemprocedure tot het oordeel komt dat het bestuur van de KNVB niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen", luidt de uitspraak.

Waarom is weekendvoetbal zo'n gevoelig onderwerp?

Voor veel traditionele zondagclubs is voetballen op zaterdag veel meer dan een praktisch vraagstuk. Vooral in het oosten en zuiden van Nederland is het zondagvoetbal historisch nauw verweven met het katholieke verenigingsleven. De zondag is daar al decennialang de vaste speeldag, met een vertrouwde routine voor spelers, vrijwilligers en supporters. Een structurele verschuiving naar zaterdag wordt door veel clubs gezien als een aantasting van hun identiteit, traditie en clubcultuur.

Daarnaast spelen ook praktische bezwaren een rol. Veel spelers van zondagteams werken op zaterdag of hebben andere verplichtingen. Ook vrijwilligers, kantinemedewerkers en scheidsrechters hebben hun agenda vaak afgestemd op de zondag. Bovendien vrezen clubs concurrentie van bestaande zaterdagverenigingen in dezelfde regio, wat gevolgen kan hebben voor het aantal toeschouwers en sponsorinkomsten.

Waarom wil de KNVB het weekendvoetbal invoeren?

Volgens de KNVB is de maatregel noodzakelijk om ook in de toekomst aantrekkelijke competities te kunnen blijven aanbieden. De voetbalbond wijst erop dat het aantal zondagteams al jaren terugloopt, waardoor het in steeds meer regio's lastig wordt om regionale en gelijkwaardige competities samen te stellen.

"Door de aanhoudende afname van het aantal zondagteams wordt het in steeds meer regio's moeilijk om aantrekkelijke, regionale en gelijkwaardige competities samen te stellen. Daarom gaan we vanaf komend seizoen, daar waar dat nodig is, zaterdag- en zondagverenigingen in één competitie indelen in de tweede en derde klasse", laat de KNVB weten.

De voetbalbond benadrukt dat het gemengd indelen geen doel op zich is, maar een middel om de kwaliteit van de competities te waarborgen. "Met de uitspraak van vandaag is er duidelijkheid over de juridische situatie. We gaan nu direct aan de slag met het samenstellen van de competitie-indelingen, zodat deze begin juli kunnen worden gepubliceerd."