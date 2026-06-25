Weerman en meteoroloog Mike Nicco van KCTV5 heeft zich in gesprek met Noa Vahle uitgelaten over de weersverwachting rond het duel van Oranje met Tunesië. Nicco houdt rekening met tachtig procent kans op vertraging en een vertraging van vijf uur. Ook stipt hij een verkeerde interpretatie van de regels rondom noodweer in de VS aan.

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 uur (Nederlandse tijd) zijn laatste groepswedstrijd, in Kansas City tegen Tunesië. Woensdag kwam naar buiten dat de weersvoorspellingen er niet goed uitzien rondom het duel en dat de kans op stakingen en uitstel reëel is.

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Namens SBS 6 heeft Vahle een lokale weerman aan de tand gevoeld. “Ik begrijp dat er paniek is in Nederland”, begint Nicco, die aangeeft dat er inderdaad onweer aankomt. “Maar we hebben een gat van het moment dat de Oranjemars zou moeten beginnen tot zo’n drie, vier uur later waarin het droog zou moeten zijn. Daar hopen we op, want bij onweer moet iedereen van de straat af.” Over de wedstrijd zelf is de meteoroloog minder positief gestemd. “De kans op vertraging is zo’n tachtig procent. Dat kan uren duren. Er kunnen harde windstoten zijn, hagel ter grootte van een munt en er is zelfs een kleine kans op tornado’s.”

Eerder deze week lag het duel tussen Frankrijk en Irak (3-0) al zo’n twee uur stil door noodweer. De wedstrijd van Oranje zou daar zomaar overheen kunnen. “Vanaf twee uur voor de wedstrijd moet beginnen tot vijf uur na de aftrap gaat het lastig worden om een stormvrij moment te vinden”, voorspelt Nicco. De weerman denkt wel dat er ‘gewoon’ gespeeld gaat worden. “Niet gebaseerd op het weer, maar de FIFA gaat ze dwingen te spelen. Ze beginnen misschien wel vijf uur later”, voorspelt hij. “Maar dat werkt misschien wel beter in Nederland. Iedereen vroeg naar bed en dan op tijd opstaan om de wedstrijd te kijken”, ziet Nicco een positieve kant van het verhaal.

De afgelopen dagen zijn de regels rondom onweer vaak aangehaald. Daarbij werd gemeld dat er bij onweer binnen een straal van zo’n dertien kilometer een klok van dertig minuten gaat lopen en deze bij nieuwe donder weer opnieuw begint. Deze regels kloppen volgens Nicco inderdaad voor de Oranjemars, maar in het Kansas City Stadium geldt er een iets andere regel. “Daar is de omtrek nog groter: het gaat om ruim zestien kilometer. Als daarbinnen bliksem is, moet iedereen de tribunes af.”