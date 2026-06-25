heeft tijdens het WK een bijzonder uitstapje gemaakt in Kansas City. De topscorer aller tijden van Oranje was op bezoek in de winkel Collector’s Cache, gespecialiseerd in ruilkaartspellen.

Het Nederlands elftal is momenteel in Kansas City voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De ploeg van Ronald Koeman speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 in het Kansas City Stadium zijn laatste wedstrijd in Groep F, tegen Tunesië. Daarnaast heeft de selectie ook het basiskamp in de stad op de grens van de staten Kansas en Missouri.

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Op een van de vrije momenten van Oranje besloot Depay de stad in te trekken en langs te gaan bij de winkel Collector's Cache. Daar kreeg de spits van Oranje, die op dit WK een reserverol heeft, meerdere pakjes Pokémon-kaarten om te openen, zo is te zien op een video op het Instagram-kanaal van de winkel.

De aanvaller verbaasde door de 'kaarttruc' zonder uitleg uit te voeren bij zijn eerste pakje. Bij deze truc haal je de achterste kaart naar voren, waardoor de meest zeldzame kaarten als laatste langskomen bij het een voor een bekijken. Echt succesvol waren de pakjes in deze video niet, maar uit een preview van een volgende video met Depay valt op te maken dat de spits uiteindelijk wél een goede kaart heeft gekregen uit een pakje.