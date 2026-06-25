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‘Laatste kans voor Oranje-international tegen Tunesië’

25 juni 2026, 10:37
Nederland tegen Japan
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Donyell Malen verdient nog één kans in de basis bij het Nederlands elftal, zo stelt Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. De aanvaller van AS Roma was voor het WK in topvorm, maar was in de eerste twee duels van het toernooi ongelukkig. Zijn concurrenten leverden echter wel.

Malen kende een geweldige tweede seizoenshelft in aanloop naar het WK. De aanvaller werd in januari door AS Roma gehuurd van Aston Villa en maakte grote indruk in Italië. In achttien wedstrijden in de Serie A was de 55-voudig international goed voor veertien goals en twee assists. In de oefenwedstrijden voor het WK, tegen Algerije en Oezbekistan, wilde het als spits echter niet lukken, net als tegen Japan in de eerste wedstrijd van het toernooi. Tegen Zweden begon Malen vervolgens als rechtsbuiten.

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In zijn column geeft Kieft aan dat Nederland met Malen iemand als Kylian Mbappé te hebben: een speler die aan de lopende band scoort. “Na twee oefeninterlands en twee WK-duels tegen Japan en Zweden moet Malen uitkijken niet de weg te bewandelen van spits naar rechtsbuiten naar reserve tegen Tunesië”, haalt de oud-spits aan. “Zeker omdat zijn concurrenten Brian Brobbey en Crysencio Summerville leveren.” Eerstgenoemde was tweemaal trefzeker tegen Zweden, terwijl de buitenspeler een keer scoorde tegen zowel Japan als Zweden.

Als het aan Kieft ligt, zet Ronald Koeman Malen tegen Tunesië niet op de bank. “Het valt voor te stellen dat Koeman hem een laatste kans geeft als rechtsbuiten tegen Tunesië. Omdat Nederland zich heeft gekwalificeerd voor de volgende ronde en om Malen niet kwijt te raken voor de rest van het toernooi”, gaat de oud-voetballer verder. “Hij zal begrijpelijkerwijs niet met veel vertrouwen rondlopen, maar er zijn pas twee WK-wedstrijden gespeeld. Misschien heeft Koeman Malen later dit toernooi heel hard nodig. Voor die jongen zou het lekker zijn als hij er ééntje in kan prikken tegen Tunesië.”

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Tunesië - Nederland

01:00
Wordt gespeeld op 26 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

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